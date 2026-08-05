YAŞ kararları açıklandı: Alper Gezeravcı tuğgeneral oldu
YAŞ kararları açıklandı: Alper Gezeravcı tuğgeneral oldu
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tuğgeneralliğe terfi etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir yıl uzatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 07:35
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 07:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Alper Gezeravcı tuğgeneral oldu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Rafet Dalkıran atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde yeni atama ve terfiler gerçekleştirildi. Kararlar, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına Rafet Dalkıran atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı.
Alper Gezeravcı tuğgeneralliğe terfi etti
YAŞ kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan 18 albay tuğgeneralliğe yükseltildi. Terfi eden isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da yer aldı.
Böylece Gezeravcı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tuğgeneral rütbesine yükseldi.
Kara Kuvvetlerinde yeni terfiler
Kara Kuvvetleri Komutanlığında tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe yükseltildi.
Ayrıca Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar tümgeneral oldu.
Komutanlık bünyesinde görev yapan 40 albay da tuğgeneralliğe terfi etti.
Deniz Kuvvetlerinde görev süresi uzatıldı, yeni terfiler yapıldı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe yükselirken, tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan tümamiral rütbesine terfi etti.
Komutanlıkta görev yapan 11 albay da tuğamiralliğe yükseltildi.
Hava Kuvvetlerinde üst rütbelere yükselmeler
Hava Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe, Tümgeneral Kemal Turan korgeneralliğe, Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ise tümgeneralliğe yükseltildi.
Bunun yanı sıra 18 albay tuğgeneral rütbesine terfi ederken, Alper Gezeravcı'nın yükselişi YAŞ kararlarının en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.
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YAŞ kararları açıklandı: Alper Gezeravcı tuğgeneral oldu
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tuğgeneralliğe terfi etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir yıl uzatıldı.
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Alper Gezeravcı tuğgeneral oldu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Rafet Dalkıran atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde yeni atama ve terfiler gerçekleştirildi. Kararlar, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına Rafet Dalkıran atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı.
Alper Gezeravcı tuğgeneralliğe terfi etti
YAŞ kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan 18 albay tuğgeneralliğe yükseltildi. Terfi eden isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da yer aldı.
Böylece Gezeravcı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tuğgeneral rütbesine yükseldi.
Kara Kuvvetlerinde yeni terfiler
Kara Kuvvetleri Komutanlığında tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe yükseltildi.
Ayrıca Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar tümgeneral oldu.
Komutanlık bünyesinde görev yapan 40 albay da tuğgeneralliğe terfi etti.
Deniz Kuvvetlerinde görev süresi uzatıldı, yeni terfiler yapıldı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe yükselirken, tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan tümamiral rütbesine terfi etti.
Komutanlıkta görev yapan 11 albay da tuğamiralliğe yükseltildi.
Hava Kuvvetlerinde üst rütbelere yükselmeler
Hava Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe, Tümgeneral Kemal Turan korgeneralliğe, Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ise tümgeneralliğe yükseltildi.
Bunun yanı sıra 18 albay tuğgeneral rütbesine terfi ederken, Alper Gezeravcı'nın yükselişi YAŞ kararlarının en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.
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