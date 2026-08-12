Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Pilot, uçaktan fırlatma sistemiyle ayrılarak paraşütle kurtuldu.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 18:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
18. Ana Jet Üssü yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye ekipler yönlendirildi. Uçaktan atlayarak kurtulan pilot, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
İlk bilgilere göre pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza kırıma uğrayan F-16’nın ise olayın ardından alev aldığı belirtildi.
MSB kazaya ilişkin açıklama yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-16’nın eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğradığını açıkladı. Bakanlık, pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu bildirdi.
MSB açıklamasında, “Bir F-16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Kaza kırım nedeni araştırılıyor
Uçağın Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki Ceylan Filo’ya ait olduğu belirtildi. Olay yerindeki incelemeler sürerken, kaza kırım nedenine ilişkin teknik bulguların yürütülecek detaylı çalışma sonrasında netleşmesi bekleniyor.
Uçağın düşme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Kazanın oluş şekli ve teknik nedenine ilişkin resmi incelemenin sonuçları takip edilecek.
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Yalova’da eğitim uçuşundaki F-16 düştü
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Pilot, uçaktan fırlatma sistemiyle ayrılarak paraşütle kurtuldu.
18. Ana Jet Üssü yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye ekipler yönlendirildi. Uçaktan atlayarak kurtulan pilot, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
İlk bilgilere göre pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza kırıma uğrayan F-16’nın ise olayın ardından alev aldığı belirtildi.
MSB kazaya ilişkin açıklama yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-16’nın eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğradığını açıkladı. Bakanlık, pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu bildirdi.
MSB açıklamasında, “Bir F-16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Kaza kırım nedeni araştırılıyor
Uçağın Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki Ceylan Filo’ya ait olduğu belirtildi. Olay yerindeki incelemeler sürerken, kaza kırım nedenine ilişkin teknik bulguların yürütülecek detaylı çalışma sonrasında netleşmesi bekleniyor.
Uçağın düşme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Kazanın oluş şekli ve teknik nedenine ilişkin resmi incelemenin sonuçları takip edilecek.
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