Vize şirketlerine ''bot'' operasyonu: 60 kişi için gözaltı kararı
Vize şirketlerine ''bot'' operasyonu: 60 kişi için gözaltı kararı
Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:57
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 09:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, vize danışmanlığı ve vize randevusu temini alanında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, sosyal medya ve internet üzerinden "garantili vize" ve "garantili randevu" vaatleriyle vatandaşlardan ödeme aldıkları, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği durumlarda tahsil edilen bedelleri tamamen veya kısmen iade etmeyerek haksız menfaat sağladıkları iddialarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Açıklamada, birtakım şirket ve şahısların faaliyetlerine devam ettiği, bazılarının ise ilk yapılan operasyonun ardından piyasada bulunan boşluktan faydalanmaya çalıştığı yönündeki tespitler üzerine soruşturmanın "nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, bilişim suçları ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" yönlerinden genişletilmesine karar verildiği aktarıldı.
Soruşturmada incelenen dijital materyaller ve yazışmalarda, konsolosluklar veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinin sistemlerindeki sınırlı randevuların, "bot" olarak adlandırılan otomatik yazılımlar aracılığıyla kısa sürede alındığına ilişkin bulgular elde edildiği belirtilen açıklamada, "Bu yöntemin, bireysel başvuru sahiplerinin normal yollarla randevuya erişimini zorlaştırdığı, vatandaşları ücretli aracılık hizmetlerine yönlendirdiği ve randevu temininin fiilen bir karaborsa niteliği kazanmasına yol açtığı değerlendirilmektedir." denildi.
Açıklamada, soruşturmanın ikinci aşamasında, başsavcılığın talimatları doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli olmak üzere 8 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.
Randevu sistemlerinin ele geçirilmesi alanında faaliyet gösteren vize şirketlerinin yanında, bu şirketlere yazılım desteği sağlayan şüphelilerin de yakalanmasının planlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dosya kapsamındaki tespitlerde, vatandaşlardan, işlem başına yaklaşık 300-400 avro bot yazılımı desteği taahhüdü verilerek ek tahsilatlar yapıldığına, randevunun otomatik yazılımlarla alınması için yazılımı kullanan kişilere ek menfaat sağlandığına ilişkin bulgular bulunmaktadır. Ön mali inceleme raporlarında, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatların toplamı yaklaşık 370 milyon lira düzeyindedir. Bu tahsilatlar içerisinde hizmet sunulmayan, eksik sunulan veya bedeli iade edilmeyen işlemler belirlenerek vatandaşların uğradığı toplam zararın tespitine yönelik çalışmalar sürmektedir. Başvuru sahiplerine ait pasaport görüntüleri, kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü kişilere aktarılması ile hizmet bedellerinin şirket, şirket ortağı, çalışan ve diğer şahıslara ait hesaplar üzerinden tahsil edilerek farklı hesap ve finansal kanallara yönlendirilmesine ilişkin işlemler de incelenmektedir."
Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan ilk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 37'si 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
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Vize şirketlerine ''bot'' operasyonu: 60 kişi için gözaltı kararı
Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, vize danışmanlığı ve vize randevusu temini alanında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, sosyal medya ve internet üzerinden "garantili vize" ve "garantili randevu" vaatleriyle vatandaşlardan ödeme aldıkları, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği durumlarda tahsil edilen bedelleri tamamen veya kısmen iade etmeyerek haksız menfaat sağladıkları iddialarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Açıklamada, birtakım şirket ve şahısların faaliyetlerine devam ettiği, bazılarının ise ilk yapılan operasyonun ardından piyasada bulunan boşluktan faydalanmaya çalıştığı yönündeki tespitler üzerine soruşturmanın "nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, bilişim suçları ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" yönlerinden genişletilmesine karar verildiği aktarıldı.
Soruşturmada incelenen dijital materyaller ve yazışmalarda, konsolosluklar veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinin sistemlerindeki sınırlı randevuların, "bot" olarak adlandırılan otomatik yazılımlar aracılığıyla kısa sürede alındığına ilişkin bulgular elde edildiği belirtilen açıklamada, "Bu yöntemin, bireysel başvuru sahiplerinin normal yollarla randevuya erişimini zorlaştırdığı, vatandaşları ücretli aracılık hizmetlerine yönlendirdiği ve randevu temininin fiilen bir karaborsa niteliği kazanmasına yol açtığı değerlendirilmektedir." denildi.
Açıklamada, soruşturmanın ikinci aşamasında, başsavcılığın talimatları doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli olmak üzere 8 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.
Randevu sistemlerinin ele geçirilmesi alanında faaliyet gösteren vize şirketlerinin yanında, bu şirketlere yazılım desteği sağlayan şüphelilerin de yakalanmasının planlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dosya kapsamındaki tespitlerde, vatandaşlardan, işlem başına yaklaşık 300-400 avro bot yazılımı desteği taahhüdü verilerek ek tahsilatlar yapıldığına, randevunun otomatik yazılımlarla alınması için yazılımı kullanan kişilere ek menfaat sağlandığına ilişkin bulgular bulunmaktadır. Ön mali inceleme raporlarında, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatların toplamı yaklaşık 370 milyon lira düzeyindedir. Bu tahsilatlar içerisinde hizmet sunulmayan, eksik sunulan veya bedeli iade edilmeyen işlemler belirlenerek vatandaşların uğradığı toplam zararın tespitine yönelik çalışmalar sürmektedir. Başvuru sahiplerine ait pasaport görüntüleri, kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü kişilere aktarılması ile hizmet bedellerinin şirket, şirket ortağı, çalışan ve diğer şahıslara ait hesaplar üzerinden tahsil edilerek farklı hesap ve finansal kanallara yönlendirilmesine ilişkin işlemler de incelenmektedir."
Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan ilk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 37'si 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
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