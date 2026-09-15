Van’daki düğünün takıları incelendi: Rapordan ne çıktı?
Van’daki düğünün takıları incelendi: Rapordan ne çıktı?
Van Cumhuriyet Başsavcılığının “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ile fenomen Çağla Öz hakkında yürüttüğü soruşturmada, düğünde kullanıldığı değerlendirilen takılara ilişkin bilirkişi incelemesinin ayrıntıları ortaya çıktı. İncelemeye gönderilen 97 parçanın 78’inin altın olmadığı belirlenirken, gerçek altınların rapor tarihindeki toplam kuyumcu alış değerinin yaklaşık 6 milyon 659 bin TL olduğu hesaplandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında bilirkişi tespitlerinin dosyadaki diğer mali bulgularla birlikte nasıl değerlendirileceği takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 18:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma kapsamında yapılan aramada ele geçirilen ve düğünde kullanıldığı değerlendirilen takılar bilirkişiye gönderildi. Dosyaya giren raporda 97 ürünün ağırlığı, ayarı ve niteliği ayrı ayrı incelendi.
Bilirkişi incelemesine göre ürünlerden 19’unun 8, 14 veya 22 ayar altın olduğu tespit edildi. Raporda 76 parça için “altın olmayan” değerlendirmesi yapılırken, diğer iki parçanın gümüş niteliğinde olduğu belirlendi. Böylece incelenen 97 parçanın 78’inin altın olmadığı kaydedildi.
58 bilezikte altın tespit edilmedi
Raporda bileziklere ilişkin incelemelere de yer verildi. Toplam ağırlığı 388,6 gram olan 21 burma bileziğin altın olmadığı belirtildi.
Toplam 611 gram ağırlığındaki 37 desenli bilezik için de aynı tespit yapıldı. Böylece bilirkişiye gönderilen 58 bilezikte altın tespit edilmedi.
Külçe görünümlü ürünler de incelendi
Üzerlerinde altın gramajı ve milyem değerlerini çağrıştıran ifadeler bulunan ürünler de inceleme kapsamına alındı. Rapora göre “1 gram 22 ayar örnektir” ibareli 3, “0,50 gram 22 ayar örnektir” ibareli 4 ve “2,5 gram 995.0 milyem örnektir” ibareli 3 ürünün altın olmadığı belirlendi.
Ayrıca “50 gram 995.0 milyem örnektir” ibaresi bulunan bir ürün ile “5 gram örnektir” yazılı bir ürünün de altın olmadığı rapora geçirildi.
Zincir, kemer ve kolyeye ilişkin tespitler
Bilirkişi raporunda farklı türdeki takıların özellikleri de sıralandı. Buna göre 78 gram ağırlığındaki Halep zinciri ile 170 gram ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki burgulu zincirde altın tespit edilmedi.
İki künye, 176,50 gramlık sarı renkli kemer ve 52,12 gram ağırlığındaki Hint kolye de altın olmadığı belirtilen ürünler arasında yer aldı.
Gerçek altınların değeri yaklaşık 6,6 milyon TL
Bilirkişi, altın olduğu belirlenen ürünlerin rapor tarihindeki kuyumcu alış değerlerini de hesapladı. Buna göre 1.030,89 gram 22 ayar altın için 6 milyon 346 bin 313 lira 47 kuruş değer biçildi.
Raporda 76,48 gram 14 ayar altının değeri 289 bin 736 lira 83 kuruş, 12,19 gram 8 ayar altının değeri ise 23 bin 90 lira 29 kuruş olarak hesaplandı. Bu üç grubun toplam kuyumcu alış değeri yaklaşık 6 milyon 659 bin TL olarak kayıtlara geçti.
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Van’daki düğünün takıları incelendi: Rapordan ne çıktı?
Van Cumhuriyet Başsavcılığının “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ile fenomen Çağla Öz hakkında yürüttüğü soruşturmada, düğünde kullanıldığı değerlendirilen takılara ilişkin bilirkişi incelemesinin ayrıntıları ortaya çıktı. İncelemeye gönderilen 97 parçanın 78’inin altın olmadığı belirlenirken, gerçek altınların rapor tarihindeki toplam kuyumcu alış değerinin yaklaşık 6 milyon 659 bin TL olduğu hesaplandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında bilirkişi tespitlerinin dosyadaki diğer mali bulgularla birlikte nasıl değerlendirileceği takip edilecek.
Soruşturma kapsamında yapılan aramada ele geçirilen ve düğünde kullanıldığı değerlendirilen takılar bilirkişiye gönderildi. Dosyaya giren raporda 97 ürünün ağırlığı, ayarı ve niteliği ayrı ayrı incelendi.
Bilirkişi incelemesine göre ürünlerden 19’unun 8, 14 veya 22 ayar altın olduğu tespit edildi. Raporda 76 parça için “altın olmayan” değerlendirmesi yapılırken, diğer iki parçanın gümüş niteliğinde olduğu belirlendi. Böylece incelenen 97 parçanın 78’inin altın olmadığı kaydedildi.
58 bilezikte altın tespit edilmedi
Raporda bileziklere ilişkin incelemelere de yer verildi. Toplam ağırlığı 388,6 gram olan 21 burma bileziğin altın olmadığı belirtildi.
Toplam 611 gram ağırlığındaki 37 desenli bilezik için de aynı tespit yapıldı. Böylece bilirkişiye gönderilen 58 bilezikte altın tespit edilmedi.
Külçe görünümlü ürünler de incelendi
Üzerlerinde altın gramajı ve milyem değerlerini çağrıştıran ifadeler bulunan ürünler de inceleme kapsamına alındı. Rapora göre “1 gram 22 ayar örnektir” ibareli 3, “0,50 gram 22 ayar örnektir” ibareli 4 ve “2,5 gram 995.0 milyem örnektir” ibareli 3 ürünün altın olmadığı belirlendi.
Ayrıca “50 gram 995.0 milyem örnektir” ibaresi bulunan bir ürün ile “5 gram örnektir” yazılı bir ürünün de altın olmadığı rapora geçirildi.
Zincir, kemer ve kolyeye ilişkin tespitler
Bilirkişi raporunda farklı türdeki takıların özellikleri de sıralandı. Buna göre 78 gram ağırlığındaki Halep zinciri ile 170 gram ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki burgulu zincirde altın tespit edilmedi.
İki künye, 176,50 gramlık sarı renkli kemer ve 52,12 gram ağırlığındaki Hint kolye de altın olmadığı belirtilen ürünler arasında yer aldı.
Gerçek altınların değeri yaklaşık 6,6 milyon TL
Bilirkişi, altın olduğu belirlenen ürünlerin rapor tarihindeki kuyumcu alış değerlerini de hesapladı. Buna göre 1.030,89 gram 22 ayar altın için 6 milyon 346 bin 313 lira 47 kuruş değer biçildi.
Raporda 76,48 gram 14 ayar altının değeri 289 bin 736 lira 83 kuruş, 12,19 gram 8 ayar altının değeri ise 23 bin 90 lira 29 kuruş olarak hesaplandı. Bu üç grubun toplam kuyumcu alış değeri yaklaşık 6 milyon 659 bin TL olarak kayıtlara geçti.
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