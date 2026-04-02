Ünlü isimlere yönelik operasyonda test sonuçları açıklandı
Ünlü isimlere yönelik operasyonda test sonuçları açıklandı. Adli Tıp raporuna göre bazı isimlerde uyuşturucu bulgusu tespit edilirken, bazıları negatif çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 20:27
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 20:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan test sonuçları kamuoyuna yansıdı. Yapılan incelemelerde bazı kişilerde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulgusuna rastlanırken, bazı isimlerin testlerinin negatif olduğu bildirildi. Açıklanan sonuçların yargı sürecine etkisinin nasıl şekilleneceği izleniyor.
Adli Tıp Kurumu raporlarına göre testlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulgusu tespit edilen isimler Didem Soydan, Onur Talay, İsmail Berhan Perinçekli, Mustafa Tari, Ferhat Aydın, Koray Serenli ve Ozan Gümüş oldu.
Negatif sonuç çıkan isimler arasında ise Kerim Sabancı, Güzide Duran (Aksoy) ve Onur Bükçü yer aldı.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların ilgili adli makamlar tarafından değerlendirilmeye devam ettiği ve sürecin resmi açıklamalar doğrultusunda ilerleyeceği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
