Türkiye istedi, Rusya harekete geçti! BE-200 tipi uçaklar yola çıkıyor
Türkiye istedi, Rusya harekete geçti! BE-200 tipi uçaklar yola çıkıyor
Rusya, Ankara'nın resmi talebi üzerine 2 adet BE-200 amfibi yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 'omuz omuza' etiketiyle paylaştığı açıklamada 'Rusya ihtiyaç anında yanınızdadır' mesajı verdi.
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 11:20
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 11:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yüksek sıcaklıkların ardından Türkiye'de orman yangını riskinin artmasıyla birlikte Ankara, yangın söndürme uçakları için Rusya'dan yangın söndürme uçağı talep etti.
Ankara'nın resmi başvurusu üzerine harekete geçen Rusya, 2 adet BE-200 amfibi yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderme kararı aldı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "omuz omuza" etiketi kullanıldı.
RUSYA'DAN ANKARA'NIN TALEBİNE CEVAP: 2 BE-200 UÇAĞI YOLDA
Rusya, Türkiye'nin talebi doğrultusunda orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı 2 adet BE-200 yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderecek.
Havaların ısınması ve yükselen sıcaklıklarla birlikte orman yangını riski de arttı. Rusya, Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarını desteklemek amacıyla 2 adet yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderme kararı aldı.
Uçakların kısa süre içerisinde Türkiye'ye ulaşarak yangın bölgelerindeki soğutma ve söndürme operasyonlarına dahil olması planlanıyor.
Açıklama Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından sanal medya hesapları üzerinden "omuz omuza" etiketiyle paylaşıldı.
"İHTİYAÇ ANINDA YANINIZDAYIZ"
Zorlu ve tehlikeli bir görev üstlenecek olan uçak mürettebatına ve yangın bölgelerinde görev yapan tüm Türk kurumlarına başarı dilekleri iletildi.
Açıklamanın devamında "Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir." ifadelerine yer verildi.
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Türkiye istedi, Rusya harekete geçti! BE-200 tipi uçaklar yola çıkıyor
Rusya, Ankara'nın resmi talebi üzerine 2 adet BE-200 amfibi yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 'omuz omuza' etiketiyle paylaştığı açıklamada 'Rusya ihtiyaç anında yanınızdadır' mesajı verdi.
Yüksek sıcaklıkların ardından Türkiye'de orman yangını riskinin artmasıyla birlikte Ankara, yangın söndürme uçakları için Rusya'dan yangın söndürme uçağı talep etti.
Ankara'nın resmi başvurusu üzerine harekete geçen Rusya, 2 adet BE-200 amfibi yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderme kararı aldı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "omuz omuza" etiketi kullanıldı.
RUSYA'DAN ANKARA'NIN TALEBİNE CEVAP: 2 BE-200 UÇAĞI YOLDA
Rusya, Türkiye'nin talebi doğrultusunda orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı 2 adet BE-200 yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderecek.
Havaların ısınması ve yükselen sıcaklıklarla birlikte orman yangını riski de arttı. Rusya, Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarını desteklemek amacıyla 2 adet yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderme kararı aldı.
Uçakların kısa süre içerisinde Türkiye'ye ulaşarak yangın bölgelerindeki soğutma ve söndürme operasyonlarına dahil olması planlanıyor.
Açıklama Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından sanal medya hesapları üzerinden "omuz omuza" etiketiyle paylaşıldı.
"İHTİYAÇ ANINDA YANINIZDAYIZ"
Zorlu ve tehlikeli bir görev üstlenecek olan uçak mürettebatına ve yangın bölgelerinde görev yapan tüm Türk kurumlarına başarı dilekleri iletildi.
Açıklamanın devamında "Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir." ifadelerine yer verildi.
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