ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'dan Beyaz Saray'a hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini söyledi. Katar'da gerçekleştirilen son temasların verimli geçtiğini belirten Trump, görüşmelerde önemli mesafe kat edildiğini ifade etti. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 01.07.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2026 18:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, ABD ile İran arasında yürütülen temasların olumlu bir seyir izlediğini belirterek, “İran ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik. İran'ı nükleer silahlardan arındırma yolunda ilerliyoruz.” dedi.
Açıklamasında finansal piyasalardaki yükseliş, petrol fiyatlarındaki gerileme ve perakende sektöründeki fiyat düşüşlerine de değinen Trump, bu gelişmelerden herkesin fayda sağladığını söyledi.
İran'ın önemli mesafe katettiğini söyledi
Trump, Tahran yönetimiyle devam eden müzakerelerde İran'ın önemli bir mesafe katettiğini ifade etti. Geçen hafta İran'a yönelik güçlü saldırılar düzenlendiğini belirten Trump, ardından gerçekleştirilen toplantıların olumlu geçtiğini dile getirerek, “Sonuçları göreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'dan anlaşma mesajı
Beyaz Saray Sözcüsü de ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması konusunda olumlu değerlendirmede bulundu. Sözcü, iki ülkenin bir anlaşmaya ulaşması için "iyi bir şansa sahip olduğunu" söyledi.
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Trump'tan İran mesajı: Görüşmeler çok iyi gidiyor
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'dan Beyaz Saray'a hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini söyledi. Katar'da gerçekleştirilen son temasların verimli geçtiğini belirten Trump, görüşmelerde önemli mesafe kat edildiğini ifade etti. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.
Trump, ABD ile İran arasında yürütülen temasların olumlu bir seyir izlediğini belirterek, “İran ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik. İran'ı nükleer silahlardan arındırma yolunda ilerliyoruz.” dedi.
Açıklamasında finansal piyasalardaki yükseliş, petrol fiyatlarındaki gerileme ve perakende sektöründeki fiyat düşüşlerine de değinen Trump, bu gelişmelerden herkesin fayda sağladığını söyledi.
İran'ın önemli mesafe katettiğini söyledi
Trump, Tahran yönetimiyle devam eden müzakerelerde İran'ın önemli bir mesafe katettiğini ifade etti. Geçen hafta İran'a yönelik güçlü saldırılar düzenlendiğini belirten Trump, ardından gerçekleştirilen toplantıların olumlu geçtiğini dile getirerek, “Sonuçları göreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'dan anlaşma mesajı
Beyaz Saray Sözcüsü de ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması konusunda olumlu değerlendirmede bulundu. Sözcü, iki ülkenin bir anlaşmaya ulaşması için "iyi bir şansa sahip olduğunu" söyledi.
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