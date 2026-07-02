Bahreyn'de 12 ülkenin katılımıyla zirve! İran'dan çok sert tepki
Bahreyn'de 12 ülkenin katılımıyla zirve! İran'dan çok sert tepki
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ordusu öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen bölgesel güvenlik toplantısına tepki göstererek, 'Hürmüz Boğazı, ABD Merkez Komutanlığı'nın değil, İran'ın komutası altındadır' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 08:13
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 08:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM), 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirildiğini duyurduğu bölgesel güvenlik toplantısına İran'dan tepki gecikmedi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantıda Hürmüz Boğazı'nın egemenliğinin ele alınmasını eleştirerek, "Hürmüz Boğazı, CENTCOM'un değil, İran'ın komutası altındadır" dedi.
Bahreyn'de yapılan toplantının Basra Körfezi için hukuki bir düzen ve güvenlik ortamı oluşturamayacağının altını çizen Garibabadi, "Bölgenin güvenliği ABD'nin askeri şemsiyesi altında değil; ABD müdahalesinin sona ermesi ve bölgeden çekilmesi, ülkelerin egemenliğine saygı duyulması ve yeni jeopolitik gerçeklerin kabul edilmesiyle sağlanır" ifadelerini kullandı.
ABD DAHİL 12 ÜLKE BÖLGESEL GÜVENLİK TOPLANTISI YAPMIŞTI
CENTCOM, Bahreyn'in başkenti Manama'da ABD öncülüğünde bir araya gelen Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililerin bölgesel güvenlik toplantısı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Toplantıda bölgedeki mevcut güvenlik ortamı, savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımların ele alındığı bildirilmişti. Katılımcılar, Hürmüz Boğazı'nda ticaretin kesintisiz devam etmesine yönelik ortak taahhütlerini yinelemişti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07.30 İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ordusu öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen bölgesel güvenlik toplantısına tepki göstererek, "Hürmüz Boğazı, ABD Merkez Komutanlığı'nın değil, İran'ın komutası altındadır" açıklamasında bulundu.
02.19 Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar ve Pakistanlı arabulucuların ABD'li ve İranlı müzakerecilerle Doha'da yaptıkları ayrı ayrı toplantıları tamamladığını duyurarak, "Luzern Gölü Zirvesi'nin sonuçları temel alınarak İslamabad Mutabakat Zaptı ile ilgili konularda olumlu ilerleme kaydedildi" açıklamasında bulundu.
02.00 İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran heyetinin Katar'da Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşme yaptıklarını belirterek, "Katar'daki görüşmelerde ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli malların satın alınarak İran'ın kullanımına sunulması kararlaştırıldı." dedi.
00.00 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın "mecbur kalmadıkça" ve "açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça" orduyu İran'a geri göndermeyeceğini söyledi.
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Bahreyn'de 12 ülkenin katılımıyla zirve! İran'dan çok sert tepki
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ordusu öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen bölgesel güvenlik toplantısına tepki göstererek, 'Hürmüz Boğazı, ABD Merkez Komutanlığı'nın değil, İran'ın komutası altındadır' açıklamasında bulundu.
ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM), 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirildiğini duyurduğu bölgesel güvenlik toplantısına İran'dan tepki gecikmedi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantıda Hürmüz Boğazı'nın egemenliğinin ele alınmasını eleştirerek, "Hürmüz Boğazı, CENTCOM'un değil, İran'ın komutası altındadır" dedi.
Bahreyn'de yapılan toplantının Basra Körfezi için hukuki bir düzen ve güvenlik ortamı oluşturamayacağının altını çizen Garibabadi, "Bölgenin güvenliği ABD'nin askeri şemsiyesi altında değil; ABD müdahalesinin sona ermesi ve bölgeden çekilmesi, ülkelerin egemenliğine saygı duyulması ve yeni jeopolitik gerçeklerin kabul edilmesiyle sağlanır" ifadelerini kullandı.
ABD DAHİL 12 ÜLKE BÖLGESEL GÜVENLİK TOPLANTISI YAPMIŞTI
CENTCOM, Bahreyn'in başkenti Manama'da ABD öncülüğünde bir araya gelen Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililerin bölgesel güvenlik toplantısı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Toplantıda bölgedeki mevcut güvenlik ortamı, savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımların ele alındığı bildirilmişti. Katılımcılar, Hürmüz Boğazı'nda ticaretin kesintisiz devam etmesine yönelik ortak taahhütlerini yinelemişti.
07.30 İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ordusu öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen bölgesel güvenlik toplantısına tepki göstererek, "Hürmüz Boğazı, ABD Merkez Komutanlığı'nın değil, İran'ın komutası altındadır" açıklamasında bulundu.
02.19 Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar ve Pakistanlı arabulucuların ABD'li ve İranlı müzakerecilerle Doha'da yaptıkları ayrı ayrı toplantıları tamamladığını duyurarak, "Luzern Gölü Zirvesi'nin sonuçları temel alınarak İslamabad Mutabakat Zaptı ile ilgili konularda olumlu ilerleme kaydedildi" açıklamasında bulundu.
02.00 İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran heyetinin Katar'da Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşme yaptıklarını belirterek, "Katar'daki görüşmelerde ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli malların satın alınarak İran'ın kullanımına sunulması kararlaştırıldı." dedi.
00.00 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın "mecbur kalmadıkça" ve "açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça" orduyu İran'a geri göndermeyeceğini söyledi.
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