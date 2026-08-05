TSK komuta kademesinde kritik değişim: Hava Kuvvetleri'nin Yeni Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran
TSK komuta kademesinde kritik değişim: Hava Kuvvetleri'nin Yeni Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla TSK'nın komuta kademesi yeniden şekillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar doğrultusunda, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 07:36
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 07:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kritik Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma ve harekat vizyonunda kilit rol oynayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bayrak değişimi yaşandı.
MUHARİP KOMUTANLIKTAN ZİRVEYE
Hava sahasının güvenliği ve operasyonel güç dengesinde stratejik görevler üstlenen Orgeneral Rafet Dalkıran, son olarak Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapıyordu. Sahadaki birikimi ve operasyonel tecrübesiyle öne çıkan Dalkıran, 30 Ağustos tarihi itibarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı koltuğuna oturarak Türk gök kubbesinin sevk ve idaresini resmen devralacak.
HAVA KUVVETLERİ'NDE TERFİ VE GÖREV DEĞİŞİMLERİ
Dalkıran'ın komutanlığa atanmasıyla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki üst düzey terfi haritası da netleşti. YAŞ kararları kapsamında komuta kademesini destekleyecek yeni kadrolar şekillendi:
Orgenerallik Terfisi: Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe yükseltildi.
Korgenerallik ve Tümgenerallik: Tümgeneral Kemal Turan korgeneralliğe, Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ise tümgeneralliğe terfi ettirildi.
Tuğgenerallik Terfileri: Aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu 18 albay tuğgenerallik rütbesine getirildi.
Orgeneral Rafet Dalkıran liderliğindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı, yeni terfi alan kadrosuyla birlikte 30 Ağustos'tan itibaren görevine başlayacak.
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TSK komuta kademesinde kritik değişim: Hava Kuvvetleri'nin Yeni Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla TSK'nın komuta kademesi yeniden şekillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar doğrultusunda, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kritik Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma ve harekat vizyonunda kilit rol oynayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bayrak değişimi yaşandı.
MUHARİP KOMUTANLIKTAN ZİRVEYE
Hava sahasının güvenliği ve operasyonel güç dengesinde stratejik görevler üstlenen Orgeneral Rafet Dalkıran, son olarak Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapıyordu. Sahadaki birikimi ve operasyonel tecrübesiyle öne çıkan Dalkıran, 30 Ağustos tarihi itibarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı koltuğuna oturarak Türk gök kubbesinin sevk ve idaresini resmen devralacak.
HAVA KUVVETLERİ'NDE TERFİ VE GÖREV DEĞİŞİMLERİ
Dalkıran'ın komutanlığa atanmasıyla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki üst düzey terfi haritası da netleşti. YAŞ kararları kapsamında komuta kademesini destekleyecek yeni kadrolar şekillendi:
Orgenerallik Terfisi: Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe yükseltildi.
Korgenerallik ve Tümgenerallik: Tümgeneral Kemal Turan korgeneralliğe, Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ise tümgeneralliğe terfi ettirildi.
Tuğgenerallik Terfileri: Aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu 18 albay tuğgenerallik rütbesine getirildi.
Orgeneral Rafet Dalkıran liderliğindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı, yeni terfi alan kadrosuyla birlikte 30 Ağustos'tan itibaren görevine başlayacak.
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