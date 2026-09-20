TOKİ borçlarında yüzde 25 indirim için şartlar belli oldu
TOKİ borçlarında yüzde 25 indirim için şartlar belli oldu
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 22 Eylül’de başlıyor. Borcunu tamamen veya kısmen kapatmak isteyenler için başvuru şartları ve tarihler açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 20.09.2026 13:07
Haber Güncellenme Tarihi: 20.09.2026 13:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemesi devam eden konut ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyasını 22 Eylül 2026’da başlatacak. Borcunu peşin kapatmak veya belirli bölümünü ödemek isteyen hak sahipleri için uygulanacak kampanyada başvurular 19 Ekim’e kadar sürecek. Kampanyadan yararlanmayı planlayan alıcılar açısından taksit başlangıç tarihi, kalan taksit sayısı ve mevcut borçların durumu belirleyici olacak.
Borcun tamamını kapatana yüzde 25 indirim
Kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının mevcut borç bakiyelerine yüzde 25 indirim uygulanacak.
Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak güncel borç bakiyelerini satış işlemlerinin gerçekleştirildiği aracı bankalardan öğrenebilecek. Başvurular 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında ilgili bankalara yapılabilecek.
Kısmi ödeme yapanlar da yararlanabilecek
Borcunun tamamını kapatamayacak alıcılara da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkânı sağlanacak. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'i oranında yapılacak peşin ödemeye yüzde 25 indirim uygulanacak.
TOKİ'nin kampanyasından yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabileceği öngörülüyor.
TOKİ indirim kampanyasının şartları
Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.
Başvuru tarihinde borç kapatma işleminin gerçekleştirileceği aya ait taksitlerin ödenmiş olması gerekecek. Ayrıca geçmiş dönemlere ait taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak.
Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanamayacak.
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TOKİ borçlarında yüzde 25 indirim için şartlar belli oldu
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 22 Eylül’de başlıyor. Borcunu tamamen veya kısmen kapatmak isteyenler için başvuru şartları ve tarihler açıklandı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemesi devam eden konut ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyasını 22 Eylül 2026’da başlatacak. Borcunu peşin kapatmak veya belirli bölümünü ödemek isteyen hak sahipleri için uygulanacak kampanyada başvurular 19 Ekim’e kadar sürecek. Kampanyadan yararlanmayı planlayan alıcılar açısından taksit başlangıç tarihi, kalan taksit sayısı ve mevcut borçların durumu belirleyici olacak.
Borcun tamamını kapatana yüzde 25 indirim
Kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının mevcut borç bakiyelerine yüzde 25 indirim uygulanacak.
Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak güncel borç bakiyelerini satış işlemlerinin gerçekleştirildiği aracı bankalardan öğrenebilecek. Başvurular 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında ilgili bankalara yapılabilecek.
Kısmi ödeme yapanlar da yararlanabilecek
Borcunun tamamını kapatamayacak alıcılara da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkânı sağlanacak. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'i oranında yapılacak peşin ödemeye yüzde 25 indirim uygulanacak.
TOKİ'nin kampanyasından yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabileceği öngörülüyor.
TOKİ indirim kampanyasının şartları
Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.
Başvuru tarihinde borç kapatma işleminin gerçekleştirileceği aya ait taksitlerin ödenmiş olması gerekecek. Ayrıca geçmiş dönemlere ait taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak.
Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanamayacak.
Tapu için gerekli belgeler
Kat mülkiyeti oluşturulmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunun tamamını kapatan alıcılara tapuları verilecek.
Bu durumdaki vatandaşların bankaya başvururken ilgili belediyeden alınmış emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatmak amacıyla gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.
Kampanya dönemi tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek borç kapatma veya kısmi ödeme işlemlerinde yüzde 25 indirim uygulanmayacak.
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