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Tırda yaklaşık 288 kilogram esrar ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.

Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 08:15
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 08:15
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Tırda yaklaşık 288 kilogram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş için Hamzabeyli'ye gelen tır şüphe üzerine arama hangarına çekildi.

Narkotik dedektör köpek Atlas'ın da katılımıyla yapılan aramada 255 paket içerisinde 287 kilo 910 gram esrar bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

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