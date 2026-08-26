İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı’nda, Teşvikiye Caddesi üzerindeki bir çınar ağacı saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle kökünden devrilerek iki aracın üzerine düştü. Araçlardan birinin ticari taksi olduğu olayın ardından ekipler ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 19:44
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 19:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yola doğru devrilen çınar ağacı, biri ticari taksi olmak üzere iki aracın üzerine düştü. Taksi sürücüsü olayın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
Ağacın devrildiği sırada bölgeden geçen başka bir ticari taksi sürücüsünün de olaydan kıl payı kurtulduğu belirtildi. Ağacın neden kökünden devrildiği ise henüz belirlenemedi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı
İhbar üzerine Teşvikiye Caddesi’ne polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede çevre güvenliği sağlayarak olay yerinde önlem aldı.
Devrilen çınarın araçların üzerinden ve yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları ve ağacın devrilme nedenine ilişkin yapılacak tespitler takip ediliyor.
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Teşvikiye Caddesi’nde çınar ağacı araçlara düştü
İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı’nda, Teşvikiye Caddesi üzerindeki bir çınar ağacı saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle kökünden devrilerek iki aracın üzerine düştü. Araçlardan birinin ticari taksi olduğu olayın ardından ekipler ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
Yola doğru devrilen çınar ağacı, biri ticari taksi olmak üzere iki aracın üzerine düştü. Taksi sürücüsü olayın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
Ağacın devrildiği sırada bölgeden geçen başka bir ticari taksi sürücüsünün de olaydan kıl payı kurtulduğu belirtildi. Ağacın neden kökünden devrildiği ise henüz belirlenemedi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı
İhbar üzerine Teşvikiye Caddesi’ne polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede çevre güvenliği sağlayarak olay yerinde önlem aldı.
Devrilen çınarın araçların üzerinden ve yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları ve ağacın devrilme nedenine ilişkin yapılacak tespitler takip ediliyor.
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