Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! Partilere yazı gönderildi!
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! Partilere yazı gönderildi!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu için partilere yazı gönderdi. İzleme Komisyonu 19 üyeden oluşacak
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 10:31
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 10:32
Kaynak:
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu için siyasi partilere yazı gönderdi. 19 üyeli komisyonda AK Parti 9 üyeyle temsil edilecek.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te yeni bir adım atılıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzleme Komisyonunda görev alacak milletvekillerinin belirlenmesi için siyasi parti gruplarına yazı gönderdi. Partilerden isimlerini 30 Kasım saat 17.00'ye kadar bildirmeleri istendi.
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu için siyasi parti gruplarına resmi yazı gönderdi.
Komisyonun oluşturulmasına ilişkin adım, 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 7'nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında atıldı.
Partilere 30 Kasım'a kadar süre verildi
TBMM Başkanlığından gönderilen yazıda AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarından komisyonda görev yapacak milletvekillerinin isimlerinin bildirilmesi istendi.
Partilerin belirleyeceği isimlerin en geç 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına iletilmesi gerekiyor.
19 kişilik komisyonun üye dağılımı belli oldu
Toplam 19 milletvekilinden oluşacak İzleme Komisyonunda siyasi partilere ayrılan üyelik sayıları da netleşti.
Partilere göre dağılım şöyle:
AK Parti: 9 üye
Yeni Parti: 3 üye
DEM Parti: 2 üye
MHP: 2 üye
CHP: 1 üye
İYİ Parti: 1 üye
Yeni Yol Partisi: 1 üye
Böylece siyasi partiler, belirlenen kontenjanlar doğrultusunda komisyonda görev alacak milletvekillerini bildirecek.
Gözler komisyonun oluşturulmasında
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonunun üyelerinin belirlenmesinin ardından Meclis'teki yeni yapılanma şekillenecek. Siyasi partilerin 30 Kasım'a kadar yapacağı bildirimler, komisyonun oluşturulması sürecinde belirleyici olacak.
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Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! Partilere yazı gönderildi!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu için partilere yazı gönderdi. İzleme Komisyonu 19 üyeden oluşacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu için siyasi partilere yazı gönderdi. 19 üyeli komisyonda AK Parti 9 üyeyle temsil edilecek.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te yeni bir adım atılıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzleme Komisyonunda görev alacak milletvekillerinin belirlenmesi için siyasi parti gruplarına yazı gönderdi. Partilerden isimlerini 30 Kasım saat 17.00'ye kadar bildirmeleri istendi.
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu için siyasi parti gruplarına resmi yazı gönderdi.
Komisyonun oluşturulmasına ilişkin adım, 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 7'nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında atıldı.
Partilere 30 Kasım'a kadar süre verildi
TBMM Başkanlığından gönderilen yazıda AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarından komisyonda görev yapacak milletvekillerinin isimlerinin bildirilmesi istendi.
Partilerin belirleyeceği isimlerin en geç 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına iletilmesi gerekiyor.
19 kişilik komisyonun üye dağılımı belli oldu
Toplam 19 milletvekilinden oluşacak İzleme Komisyonunda siyasi partilere ayrılan üyelik sayıları da netleşti.
Partilere göre dağılım şöyle:
AK Parti: 9 üye
Yeni Parti: 3 üye
DEM Parti: 2 üye
MHP: 2 üye
CHP: 1 üye
İYİ Parti: 1 üye
Yeni Yol Partisi: 1 üye
Böylece siyasi partiler, belirlenen kontenjanlar doğrultusunda komisyonda görev alacak milletvekillerini bildirecek.
Gözler komisyonun oluşturulmasında
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonunun üyelerinin belirlenmesinin ardından Meclis'teki yeni yapılanma şekillenecek. Siyasi partilerin 30 Kasım'a kadar yapacağı bildirimler, komisyonun oluşturulması sürecinde belirleyici olacak.
Kaynak: AA
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