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  • Tehdit ettikleri iş yeri sahibinin aracını kundaklayan 2 şüpheli gözaltında

Tehdit ettikleri iş yeri sahibinin aracını kundaklayan 2 şüpheli gözaltında

İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerine ait aracı kundakladıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden 2 zanlı gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 07:57
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 07:58
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Tehdit ettikleri iş yeri sahibinin aracını kundaklayan 2 şüpheli gözaltında

Polis ekipleri, Hacımaşlı Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir iş yerine ait araçta çıkan yangına ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, iş yeri sahibinin, kimliği belirsiz şüphelilerce tehdit edilerek para istendiği bilgisine ulaşıldı.

Çalışmalarını sürdüren polis, aracın B.Y. ve M.Ş. tarafından kundaklandığını tespit etti.

Zanlılar, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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