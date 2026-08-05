TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi... AK Parti çerçeve yasa için toplandı
TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi... AK Parti çerçeve yasa için toplandı
AK Parti TBMM Grup Toplantısında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 12:36
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 12:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Toplantıda milletvekilleri ile Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve bugün TBMM Başkanlığına sunulması planlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" değerlendirildi.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Güler, bir gazetecinin sorusuna, "Şimdi görüşme yapacağız, inceleme yapacağız. Sonra ben size bildireceğim." yanıtını verdi.
Kanun teklifi konusunda müzakerede bulunduklarını dile getiren Güler, "kanun teklifinin gün içerisinde sunulup sunulmayacağı" sorusu üzerine sunulacağını bildirdi.
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TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi... AK Parti çerçeve yasa için toplandı
AK Parti TBMM Grup Toplantısında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ele alındı.
Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Toplantıda milletvekilleri ile Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve bugün TBMM Başkanlığına sunulması planlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" değerlendirildi.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Güler, bir gazetecinin sorusuna, "Şimdi görüşme yapacağız, inceleme yapacağız. Sonra ben size bildireceğim." yanıtını verdi.
Kanun teklifi konusunda müzakerede bulunduklarını dile getiren Güler, "kanun teklifinin gün içerisinde sunulup sunulmayacağı" sorusu üzerine sunulacağını bildirdi.
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