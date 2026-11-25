TBMM Başkanı Kurtulmuş: İzleme Komisyonu 19 üyeden oluşacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İzleme Komisyonu 19 üyeden oluşacak
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'nun 19 üyeden oluşacağını açıkladı. Bu hafta üye bildirimi yapmaları için siyasi partilere yazı gönderileceğini belirterek 'Bütçe'nin Genel Kurul aşaması başlamadan önce ilk toplantının yapılmasını ümit ediyorum' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 07:15
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 10:16
Kaynak:
AA
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya temasları öncesi uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na dair detayları paylaştı.
"Üye sayısı 19 olacak. Grubu bulunan 7 siyasi partiden arkadaşların komisyonda yer alması için biz yazılarımızı bu hafta içerisinde yazarak parti yönetimlerine göndereceğiz. Partilerin aşağı yukarı tamamı bu süreçte de benim komisyon başkanı olmam yönünde tekliflerde bulunuyor. Meclis'te bütçe görüşmeleri var, Genel Kurul aşaması başlamadan ilk toplantımızı yaparız diye ümit ediyorum."
"YÜZ KIZARTICI SUÇTA DOKUNULMAZLIK OLMAMALI"
Kurtulmuş'un gündeminde bazı milletvekillerinin isminin geçtiği soruşturmalar sonrası başlayan dokunulmazlık tartışmaları da vardı.
"Dokunulmazlıklar siyaset için gerekli olan bir husustur. Ama bireysel suçlar, yüz kızartıcı suçlar, birtakım başka üçüncü şahıslara karşı işlenmiş suçlar konusunda niye milletvekilleri dokunulmaz olsun? Milletvekilleri de Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer yurttaşları gibi yurttaştırlar. Bireysel suçlar konusunda mutlaka sorumlu olmaları ve bunun için de dönem sonlarını beklemeden gerekli tahkikatların yapılabilmesinin önü açılmalıdır."
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: İzleme Komisyonu 19 üyeden oluşacak
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'nun 19 üyeden oluşacağını açıkladı. Bu hafta üye bildirimi yapmaları için siyasi partilere yazı gönderileceğini belirterek 'Bütçe'nin Genel Kurul aşaması başlamadan önce ilk toplantının yapılmasını ümit ediyorum' dedi.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya temasları öncesi uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na dair detayları paylaştı.
"Üye sayısı 19 olacak. Grubu bulunan 7 siyasi partiden arkadaşların komisyonda yer alması için biz yazılarımızı bu hafta içerisinde yazarak parti yönetimlerine göndereceğiz. Partilerin aşağı yukarı tamamı bu süreçte de benim komisyon başkanı olmam yönünde tekliflerde bulunuyor. Meclis'te bütçe görüşmeleri var, Genel Kurul aşaması başlamadan ilk toplantımızı yaparız diye ümit ediyorum."
"YÜZ KIZARTICI SUÇTA DOKUNULMAZLIK OLMAMALI"
Kurtulmuş'un gündeminde bazı milletvekillerinin isminin geçtiği soruşturmalar sonrası başlayan dokunulmazlık tartışmaları da vardı.
"Dokunulmazlıklar siyaset için gerekli olan bir husustur. Ama bireysel suçlar, yüz kızartıcı suçlar, birtakım başka üçüncü şahıslara karşı işlenmiş suçlar konusunda niye milletvekilleri dokunulmaz olsun? Milletvekilleri de Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer yurttaşları gibi yurttaştırlar. Bireysel suçlar konusunda mutlaka sorumlu olmaları ve bunun için de dönem sonlarını beklemeden gerekli tahkikatların yapılabilmesinin önü açılmalıdır."
Kaynak: AA
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