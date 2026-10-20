Tarifeli ''üreme'' çetesi çökertildi! Aldatılan eş ihbar etti
Tarifeli ''üreme'' çetesi çökertildi! Aldatılan eş ihbar etti
Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere kadın yumurtası satan şebeke, ihanetten şüphelenen çete liderinin kocasının ihbarıyla çökertildi. Yasa dışı üreme hücresi ticareti yapan çetenin 41 kadınla Türkiye ve yurt dışında 811 kez yumurta satışı yaptığı belirlendi. Yumurta başına 60-80 euro ödeyen şebekenin alıcılar için katalog oluşturduğu tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:17
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 09:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında HTS ve MASAK kayıtları ışığında, üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. Buna göre Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi.
POLİS HER ADIMI İZLEDİ
Soruşturma kapsamında 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şebekenin kadınlara üreme hücrelerinin tanesine 60-80 euro ödediği bildirildi. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri üreme hücresi çetesini adım adım izledi. Kadınların havalimanından işlemin yapılacağı ülkelere götürülme anlarına dair kamera görüntüleri incelendi. Yapılan takipte pazarlık ve üreme hücresi alışverişi tek tek tespit edildi.
53 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI
İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt lideri Hacer T., 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şebekenin çocuk sahibi olmak isteyen alıcıların isteğine göre katalog oluşturduğu belirlendi. Buna göre göz, ten ve saç rengine göre kategorilere ayrılan kadınların yumurtalarına ücret tarifesi buna göre belirlendi. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin özel isteklerine göre çeşitli ülkelerden yabancı uyruklu kadınlar da getirildi.
ALDATILAN EŞ İHBAR ETTİ
Örgüt lideri Hacer T.'nin de donör olarak başladığı organizasyonu zamanla genişletip üreme şebekesi kurduğu belirlendi. Soruşturmanın, Hacer T.'nin aldattığı için boşanma aşamasında olduğu eşinin yaptığı ihbar ve bir kadın doğum uzmanı Dr. Soner S.'nin bir hastasının CİMER'e yaptığı ihbarla başladığı belirtildi.
'SUÇ YAPILARINA GEÇİT VERMEYİZ'
Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili şunları söyledi: İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz. Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
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Tarifeli ''üreme'' çetesi çökertildi! Aldatılan eş ihbar etti
Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere kadın yumurtası satan şebeke, ihanetten şüphelenen çete liderinin kocasının ihbarıyla çökertildi. Yasa dışı üreme hücresi ticareti yapan çetenin 41 kadınla Türkiye ve yurt dışında 811 kez yumurta satışı yaptığı belirlendi. Yumurta başına 60-80 euro ödeyen şebekenin alıcılar için katalog oluşturduğu tespit edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında HTS ve MASAK kayıtları ışığında, üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. Buna göre Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi.
POLİS HER ADIMI İZLEDİ
Soruşturma kapsamında 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şebekenin kadınlara üreme hücrelerinin tanesine 60-80 euro ödediği bildirildi. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri üreme hücresi çetesini adım adım izledi. Kadınların havalimanından işlemin yapılacağı ülkelere götürülme anlarına dair kamera görüntüleri incelendi. Yapılan takipte pazarlık ve üreme hücresi alışverişi tek tek tespit edildi.
53 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI
İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt lideri Hacer T., 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şebekenin çocuk sahibi olmak isteyen alıcıların isteğine göre katalog oluşturduğu belirlendi. Buna göre göz, ten ve saç rengine göre kategorilere ayrılan kadınların yumurtalarına ücret tarifesi buna göre belirlendi. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin özel isteklerine göre çeşitli ülkelerden yabancı uyruklu kadınlar da getirildi.
ALDATILAN EŞ İHBAR ETTİ
Örgüt lideri Hacer T.'nin de donör olarak başladığı organizasyonu zamanla genişletip üreme şebekesi kurduğu belirlendi. Soruşturmanın, Hacer T.'nin aldattığı için boşanma aşamasında olduğu eşinin yaptığı ihbar ve bir kadın doğum uzmanı Dr. Soner S.'nin bir hastasının CİMER'e yaptığı ihbarla başladığı belirtildi.
'SUÇ YAPILARINA GEÇİT VERMEYİZ'
Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili şunları söyledi: İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz. Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
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