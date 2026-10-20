Taksim cinayetinde son perde: 25 ve 12 yıl cezası olan iki kardeş paketlendi
Taksim cinayetinde son perde: 25 ve 12 yıl cezası olan iki kardeş paketlendi
Beyoğlu'nda 2018 yılında işlenen cinayetin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan haklarında 12 ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile çok sayıda aranma kaydı bulunan A.K. ve Y.K. isimli iki kardeş yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:42
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 10:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında, Taksim Kazancı Yokuşu'nda 2018'de Tarık Durucan'ın öldürülmesine ilişkin davanın da yer aldığı "kasten öldürme", "basit yaralama", "tefecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve UYAP üzerinden 5 ayrı aranma kaydı olan A.K. ile "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 2 UYAP aranma kaydı bulunan Y.K'nin adresleri tespit edildi.
Ekipler hükümlülerden A.K'yi Esenyurt'ta, Y.K'yi de Eyüpsultan'da yakaladı.
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Taksim cinayetinde son perde: 25 ve 12 yıl cezası olan iki kardeş paketlendi
Beyoğlu'nda 2018 yılında işlenen cinayetin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan haklarında 12 ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile çok sayıda aranma kaydı bulunan A.K. ve Y.K. isimli iki kardeş yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında, Taksim Kazancı Yokuşu'nda 2018'de Tarık Durucan'ın öldürülmesine ilişkin davanın da yer aldığı "kasten öldürme", "basit yaralama", "tefecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve UYAP üzerinden 5 ayrı aranma kaydı olan A.K. ile "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 2 UYAP aranma kaydı bulunan Y.K'nin adresleri tespit edildi.
Ekipler hükümlülerden A.K'yi Esenyurt'ta, Y.K'yi de Eyüpsultan'da yakaladı.
Kardeşler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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