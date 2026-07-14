Suça Sürüklenen Çocuk düzenlemesi... 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası geliyor
Suça Sürüklenen Çocuk düzenlemesi... 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası geliyor
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılan düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Usta hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılacağını açıkladı. Buna göre; 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak.
Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:06
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 11:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılan düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Usta hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılacağını açıkladı. Buna göre; 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak.
AK Partili Usta, şu ifadeleri kullandı:
TCK'da tekerrür hükümlerinin uygulanma yaş sınırları 18'den 15'e düşürülerek caydırıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır.
Çocuk hükümlülerin infazına çocuk kapalı cezaevlerinde başlamasına iyi halli olması halinde çocuk eğitim evlerine ayrılmasına imkan sağlanmaktadır.!
Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yapılan düzenlemeyle, hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılmaktadır.
Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Suça Sürüklenen Çocuk düzenlemesi... 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası geliyor
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılan düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Usta hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılacağını açıkladı. Buna göre; 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılan düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Usta hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılacağını açıkladı. Buna göre; 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak.
AK Partili Usta, şu ifadeleri kullandı:
TCK'da tekerrür hükümlerinin uygulanma yaş sınırları 18'den 15'e düşürülerek caydırıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır.
Çocuk hükümlülerin infazına çocuk kapalı cezaevlerinde başlamasına iyi halli olması halinde çocuk eğitim evlerine ayrılmasına imkan sağlanmaktadır.!
Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yapılan düzenlemeyle, hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılmaktadır.
Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir.
Çok Okunanlar