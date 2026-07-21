Silivri Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! CHP ilçe başkanı gözaltında
Silivri Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! CHP ilçe başkanı gözaltında
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:44
Haber Güncellenme Tarihi: 21.07.2026 12:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Bulut'un adresinde arama ve el koyma işlemlerinin de gerçekleştirildiği öğrenildi.
Soruşturma çok sayıda suçlamayı kapsıyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfuz ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin iddialar araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Yarın adliyeye sevk edilecek
Emniyetteki işlemleri süren Doruk Bulut'un yarın ifade işlemleri için Silivri Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
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Silivri Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! CHP ilçe başkanı gözaltında
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Bulut'un adresinde arama ve el koyma işlemlerinin de gerçekleştirildiği öğrenildi.
Soruşturma çok sayıda suçlamayı kapsıyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfuz ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin iddialar araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Yarın adliyeye sevk edilecek
Emniyetteki işlemleri süren Doruk Bulut'un yarın ifade işlemleri için Silivri Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
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