Şarkıcı Güllü davası! Tuğyan Ülkem Gülter hakkında karar verildi
Şarkıcı Güllü davası! Tuğyan Ülkem Gülter hakkında karar verildi
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 16:02
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 15:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut'un hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, "üstsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası aldı.
Duruşmada savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümünün kaza olduğunu öne sürerek suçlamaları reddetmişti. Gülter, annesinin düştüğü sırada arkasının dönük olduğunu belirterek, "Annemin düştüğünü görmedim, görseydim tutardım" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyetinin açıkladığı karar doğrultusunda Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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Şarkıcı Güllü davası! Tuğyan Ülkem Gülter hakkında karar verildi
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut'un hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, "üstsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası aldı.
Duruşmada savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümünün kaza olduğunu öne sürerek suçlamaları reddetmişti. Gülter, annesinin düştüğü sırada arkasının dönük olduğunu belirterek, "Annemin düştüğünü görmedim, görseydim tutardım" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyetinin açıkladığı karar doğrultusunda Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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