Sarıgül Ailesi Soruşturmasında Yeni Dalga: 10 Kişi Gözaltına Alındı!
Sarıgül Ailesi Soruşturmasında Yeni Dalga: 10 Kişi Gözaltına Alındı!
Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 10 şüpheli daha gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 10:23
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 10:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. 11 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından 10 şüpheli yakalandı, bir kişinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 22’ye yükseldi.
Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma genişletilerek sürdürülüyor. Söz konusu paraların yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddiaları dosyada yer alıyor.
11 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında yeni deliller ve tespitler doğrultusunda 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Dosyada milyarlarca euroluk iddialar bulunuyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce yaptığı açıklamaya göre soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiasıyla başlatıldı.
Müştekilerin beyanlarında 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale yapıldığı ve 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vad edildiği öne sürüldü. Ayrıca 1,5 milyon avro değerinde tekne satışı yapıldığı iddiası da soruşturma dosyasına yansıdı.
Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği daha önce açıklanmıştı.
Soruşturmada 22 şüpheli tutuklandı
Dosya kapsamında Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Önceki operasyonlarda yakalanan bazı şüpheliler tutuklanırken, bazı isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın farklı aşamalarında Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı'nın yanı sıra Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Yeni operasyonla birlikte soruşturma kapsamındaki gözaltı işlemleri sürerken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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Sarıgül Ailesi Soruşturmasında Yeni Dalga: 10 Kişi Gözaltına Alındı!
Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 10 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. 11 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından 10 şüpheli yakalandı, bir kişinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 22’ye yükseldi.
Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma genişletilerek sürdürülüyor. Söz konusu paraların yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddiaları dosyada yer alıyor.
11 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında yeni deliller ve tespitler doğrultusunda 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Dosyada milyarlarca euroluk iddialar bulunuyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce yaptığı açıklamaya göre soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiasıyla başlatıldı.
Müştekilerin beyanlarında 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale yapıldığı ve 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vad edildiği öne sürüldü. Ayrıca 1,5 milyon avro değerinde tekne satışı yapıldığı iddiası da soruşturma dosyasına yansıdı.
Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği daha önce açıklanmıştı.
Soruşturmada 22 şüpheli tutuklandı
Dosya kapsamında Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Önceki operasyonlarda yakalanan bazı şüpheliler tutuklanırken, bazı isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın farklı aşamalarında Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı'nın yanı sıra Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Yeni operasyonla birlikte soruşturma kapsamındaki gözaltı işlemleri sürerken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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