Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı ilk bilgilere göre olayın bomba kaynaklı olduğu bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 18:18
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 18:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Patlama, Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde yaşandı. İlk belirlemelere göre patlamada çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken bölge geçici olarak güvenlik çemberine alındı.
İlk açıklama SANA üzerinden paylaşıldı
Suriye makamlarının ilk açıklamasına göre patlamanın bomba kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Patlamanın kesin nedeni ve olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
SANA'nın aktardığı bilgilere göre yetkili kurumlar olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Resmî makamlar tarafından can kaybına ilişkin herhangi bir doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.
Sosyal medyada patlama anının ardından görüntüler paylaşıldı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın etkisiyle kafenin hasar gördüğü, çevrede yaralıların bulunduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu görüldü.
Yetkililerin soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle incelenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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Şam'da kafede patlama sonrası ilk açıklama geldi
Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı ilk bilgilere göre olayın bomba kaynaklı olduğu bildirildi.
Patlama, Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde yaşandı. İlk belirlemelere göre patlamada çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken bölge geçici olarak güvenlik çemberine alındı.
İlk açıklama SANA üzerinden paylaşıldı
Suriye makamlarının ilk açıklamasına göre patlamanın bomba kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Patlamanın kesin nedeni ve olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
SANA'nın aktardığı bilgilere göre yetkili kurumlar olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Resmî makamlar tarafından can kaybına ilişkin herhangi bir doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.
Sosyal medyada patlama anının ardından görüntüler paylaşıldı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın etkisiyle kafenin hasar gördüğü, çevrede yaralıların bulunduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu görüldü.
Yetkililerin soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle incelenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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