Şaibeli kurultayda yeni itiraf! Recep Gürkan'dan başkanlık karşılığı oy
Şaibeli kurultayda yeni itiraf! Recep Gürkan'dan başkanlık karşılığı oy
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada ek ifade veren Turgut Koç, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan Özgür Özel'i desteklemesini istediğini belirterek, 'Bunun karşılığında İmamoğlu ve Özel'in Gürkan'a yeniden belediye başkan adaylığı sözü verdi. Gürkan, Özel'e oy verdiğini gösteren fotoğrafları bana gönderdi.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 04.06.2026 09:43
Haber Güncellenme Tarihi: 04.06.2026 09:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmasında ek ifade veren Turgut Koç, kurultay sürecine dair dikkat çeken iddialarda bulundu. Koç, kurultay günü Ankara'daki Marriott Otel'de kaldığını, delegelerle yaptığı görüşmelerden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın bilgisi olduğunu öne sürdü.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Koç, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan Özgür Özel'i desteklemesini istediğini belirterek şöyle konuştu: Ekrem İmamoğlu'na Gürkan'ın destek vereceği iletildi. Bunun karşılığında İmamoğlu ve Özel'in Gürkan'a yeniden belediye başkan adaylığı sözü verdiğini biliyorum. Gürkan, Özel'e oy verdiğini gösteren fotoğrafları bana gösterdi ve gönderdi.
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Şaibeli kurultayda yeni itiraf! Recep Gürkan'dan başkanlık karşılığı oy
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada ek ifade veren Turgut Koç, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan Özgür Özel'i desteklemesini istediğini belirterek, 'Bunun karşılığında İmamoğlu ve Özel'in Gürkan'a yeniden belediye başkan adaylığı sözü verdi. Gürkan, Özel'e oy verdiğini gösteren fotoğrafları bana gönderdi.' dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmasında ek ifade veren Turgut Koç, kurultay sürecine dair dikkat çeken iddialarda bulundu. Koç, kurultay günü Ankara'daki Marriott Otel'de kaldığını, delegelerle yaptığı görüşmelerden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın bilgisi olduğunu öne sürdü.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Koç, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan Özgür Özel'i desteklemesini istediğini belirterek şöyle konuştu: Ekrem İmamoğlu'na Gürkan'ın destek vereceği iletildi. Bunun karşılığında İmamoğlu ve Özel'in Gürkan'a yeniden belediye başkan adaylığı sözü verdiğini biliyorum. Gürkan, Özel'e oy verdiğini gösteren fotoğrafları bana gösterdi ve gönderdi.
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