Sahillerde plajları işgal! İşletmecilerden ''kiraladık'' yalanı

Antalya Kemer'den Çeşme'ye kadar sahillerde adım atacak yer kalmadı; işletmeler şezlongları denizin içine kadar soktu. Plajları halkın girişine kapatan işletmeciler 'Biz burayı bakanlıktan ya da belediyeden kiraladık' yalanına başvuruyor.
Haber Giriş Tarihi: 21.07.2026 08:29
Haber Güncellenme Tarihi: 21.07.2026 08:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ege ve Akdeniz'de özel işletmeler halk plajlarını işgal etti. Meşhur ifadeyle; 'Beach'ler sahilleri kapattı, vatandaş denize giremiyor.
Türkiye'de sahillerin ve plajların halka açık olması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 43. maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile yasal güvence altında Ancak buna rağmen başta Muğla, Antalya, Aydın ve İzmir gibi gözde tatil beldelerinde halkın kullandığı plajlar beach clup, kafe ve restoranlar tarafından işgal ediliyor.
KİRALADIK YALANI
Plajları halkın girişine kapatan işletmeciler kanuni hakkı olduğunu belirterek plaja girmek isteyen vatandaşlara 'Biz burayı bakanlıktan ya da belediyeden kiraladık" yalanına başvuruyor. Oysa ki bu kişiler önce plajın kıyısında bir işletme açıyor, ardından kıyıya kadar şezlong ve şemsiyelerle işgal ederek belediyelere 'Ecrimisil' cezası ödüyor.
Sahili şenzlog ve şemsiyelerle işgal eden işletmeler, vatandaşın kumsalda oturmasını da engelliyor.
HER YIL İŞGAL ARTIYOR
Tatil beldelerinde denize giremeyen vatandaşlar sosyal medyadan video çekerek ilgili birimlere işletmeleri şikayet ediyor. Buna son örnek Antalya Kemer Ayışığı plajında yaşandı. Bir vatandaş sürekli denize girdikleri plajın her yıl aşama aşama kapandığını bir karış yer dahi kalmadığını belirterek manzarayı görüntüledi. Vatandaşın yayınladığı görüntülerde işletmelerin plaj bir yana denizin içine kadar şezlon ve koltuklarla işgal ettiği görüldü.
YÜRÜMEYE DE İZİN YOK
Fethiye Kumburnu'nda bir vatandaş ise plajda yürümesine izin vermeyen işletmecilerin kendisinden ücret istediğini iddia etti. İşletmeci ile tartışan vatandaş o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Çeşme'de ise plaja şemsiye koymak isteyen vatandaşa işletme çalışanları saldırdı. Saldırı plajdaki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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Sahillerde plajları işgal! İşletmecilerden ''kiraladık'' yalanı
Antalya Kemer'den Çeşme'ye kadar sahillerde adım atacak yer kalmadı; işletmeler şezlongları denizin içine kadar soktu. Plajları halkın girişine kapatan işletmeciler 'Biz burayı bakanlıktan ya da belediyeden kiraladık' yalanına başvuruyor.
Ege ve Akdeniz'de özel işletmeler halk plajlarını işgal etti. Meşhur ifadeyle; 'Beach'ler sahilleri kapattı, vatandaş denize giremiyor.
Türkiye'de sahillerin ve plajların halka açık olması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 43. maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile yasal güvence altında Ancak buna rağmen başta Muğla, Antalya, Aydın ve İzmir gibi gözde tatil beldelerinde halkın kullandığı plajlar beach clup, kafe ve restoranlar tarafından işgal ediliyor.
KİRALADIK YALANI
Plajları halkın girişine kapatan işletmeciler kanuni hakkı olduğunu belirterek plaja girmek isteyen vatandaşlara 'Biz burayı bakanlıktan ya da belediyeden kiraladık" yalanına başvuruyor. Oysa ki bu kişiler önce plajın kıyısında bir işletme açıyor, ardından kıyıya kadar şezlong ve şemsiyelerle işgal ederek belediyelere 'Ecrimisil' cezası ödüyor.
Sahili şenzlog ve şemsiyelerle işgal eden işletmeler, vatandaşın kumsalda oturmasını da engelliyor.
HER YIL İŞGAL ARTIYOR
Tatil beldelerinde denize giremeyen vatandaşlar sosyal medyadan video çekerek ilgili birimlere işletmeleri şikayet ediyor. Buna son örnek Antalya Kemer Ayışığı plajında yaşandı. Bir vatandaş sürekli denize girdikleri plajın her yıl aşama aşama kapandığını bir karış yer dahi kalmadığını belirterek manzarayı görüntüledi. Vatandaşın yayınladığı görüntülerde işletmelerin plaj bir yana denizin içine kadar şezlon ve koltuklarla işgal ettiği görüldü.
YÜRÜMEYE DE İZİN YOK
Fethiye Kumburnu'nda bir vatandaş ise plajda yürümesine izin vermeyen işletmecilerin kendisinden ücret istediğini iddia etti. İşletmeci ile tartışan vatandaş o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Çeşme'de ise plaja şemsiye koymak isteyen vatandaşa işletme çalışanları saldırdı. Saldırı plajdaki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
AKŞAM Gazetesi
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