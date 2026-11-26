Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığının ön inceleme raporuna istinaden eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 09:38
Kaynak:
AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti.
Bu talep üzerine Şimşek, Bakanlığın Teftiş Başkanlığını ön inceleme yapmak üzere görevlendirmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Bakan Şimşek, Teftiş Başkanlığınca düzenlenen ön inceleme raporuna istinaden Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verildi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığının ön inceleme raporuna istinaden eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti.
Bu talep üzerine Şimşek, Bakanlığın Teftiş Başkanlığını ön inceleme yapmak üzere görevlendirmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Bakan Şimşek, Teftiş Başkanlığınca düzenlenen ön inceleme raporuna istinaden Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar