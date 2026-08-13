RTÜK'ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın platformlarına yönelik denetimleri kapsamında HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+ hakkında yaptırım kararı aldı. Üst Kurul, dört platformda yayımlanan yapımları 6112 sayılı Kanun kapsamında değerlendirerek katalogdan çıkarma ve yüzde 3 ile yüzde 5 arasında idari para cezaları uygulanmasına karar verdi. Kararlar, isteğe bağlı yayın hizmetlerine yönelik RTÜK denetimlerinin önümüzdeki dönemde de izlenecek başlıkları arasına girmesine neden olacak.
Haber Giriş Tarihi: 13.08.2026 20:30
Haber Güncellenme Tarihi: 13.08.2026 20:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
RTÜK, HBO Max’ta yayımlanan “Bang My Box: The Robin Byrd Story” adlı belgeseli inceledi. Üst Kurul, yapımda cinsellik ve pornografinin açık biçimde sergilendiğini ve eş cinsel ilişkilerin meşrulaştırıldığını belirtti.
Kurul, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki “Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmü ile (n) bendindeki “Müstehcen olamaz” hükmünün ihlal edildiğine karar verdi. HBO Max’a katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası uygulandı.
Prime Video’ya yüzde 5 ceza
Prime Video’da yayımlanan “Spartacus: House of Ashur” dizisi de RTÜK tarafından değerlendirildi. Kurul, yapımda şiddet sahnelerinin ayrıntılı şekilde gösterildiğini, müstehcen unsurların ve cinsel içerikli sahnelerin yoğun biçimde yer aldığını kaydetti.
RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesindeki “Müstehcen olamaz” ve “Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükümlerinin ihlal edildiğine hükmetti. Prime Video’ya katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para cezası verildi.
Netflix’e katalogdan çıkarma yaptırımı
Netflix kataloğunda yer alan “Heartstopper: Sonsuza Dek” adlı yapım da Üst Kurul gündemine alındı. RTÜK, 18+ yaş sınırlamasıyla yayımlanan yapımda eş cinsel birlikteliğe ilişkin sahnelerin gençlere özendirici biçimde sunulduğunu belirtti.
Kurul, yapımın 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki toplumun millî ve manevi değerleri, genel ahlak ve ailenin korunmasına ilişkin yayın ilkesini ihlal ettiğine karar verdi. Netflix’e katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası uygulandı.
Disney+’a yüzde 5 idari para cezası
Disney+’ta yayımlanan “A Teacher” dizisi ise bir öğretmen ile reşit olmayan öğrencisi arasındaki ilişkiyi ele alış biçimi nedeniyle incelendi. RTÜK, yetişkin öğretmenin öğrenciye yönelik istismar niteliğindeki davranışlarının bazı sahnelerde romantikleştirilmiş ve erotikleştirilmiş biçimde sunulduğunu bildirdi.
Üst Kurul, söz konusu yapımın 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendindeki “Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiğine karar verdi. Disney+’a katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para cezası verildi.
Dört platforma katalogdan çıkarma kararı
RTÜK kararlarına göre HBO Max ve Netflix’e yüzde 3, Prime Video ile Disney+’a yüzde 5 idari para cezası uygulandı. İncelemeye konu olan dört yapım için de katalogdan çıkarma yaptırımı kararlaştırıldı.
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RTÜK'ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın platformlarına yönelik denetimleri kapsamında HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+ hakkında yaptırım kararı aldı. Üst Kurul, dört platformda yayımlanan yapımları 6112 sayılı Kanun kapsamında değerlendirerek katalogdan çıkarma ve yüzde 3 ile yüzde 5 arasında idari para cezaları uygulanmasına karar verdi. Kararlar, isteğe bağlı yayın hizmetlerine yönelik RTÜK denetimlerinin önümüzdeki dönemde de izlenecek başlıkları arasına girmesine neden olacak.
RTÜK, HBO Max’ta yayımlanan “Bang My Box: The Robin Byrd Story” adlı belgeseli inceledi. Üst Kurul, yapımda cinsellik ve pornografinin açık biçimde sergilendiğini ve eş cinsel ilişkilerin meşrulaştırıldığını belirtti.
Kurul, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki “Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmü ile (n) bendindeki “Müstehcen olamaz” hükmünün ihlal edildiğine karar verdi. HBO Max’a katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası uygulandı.
Prime Video’ya yüzde 5 ceza
Prime Video’da yayımlanan “Spartacus: House of Ashur” dizisi de RTÜK tarafından değerlendirildi. Kurul, yapımda şiddet sahnelerinin ayrıntılı şekilde gösterildiğini, müstehcen unsurların ve cinsel içerikli sahnelerin yoğun biçimde yer aldığını kaydetti.
RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesindeki “Müstehcen olamaz” ve “Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükümlerinin ihlal edildiğine hükmetti. Prime Video’ya katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para cezası verildi.
Netflix’e katalogdan çıkarma yaptırımı
Netflix kataloğunda yer alan “Heartstopper: Sonsuza Dek” adlı yapım da Üst Kurul gündemine alındı. RTÜK, 18+ yaş sınırlamasıyla yayımlanan yapımda eş cinsel birlikteliğe ilişkin sahnelerin gençlere özendirici biçimde sunulduğunu belirtti.
Kurul, yapımın 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki toplumun millî ve manevi değerleri, genel ahlak ve ailenin korunmasına ilişkin yayın ilkesini ihlal ettiğine karar verdi. Netflix’e katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası uygulandı.
Disney+’a yüzde 5 idari para cezası
Disney+’ta yayımlanan “A Teacher” dizisi ise bir öğretmen ile reşit olmayan öğrencisi arasındaki ilişkiyi ele alış biçimi nedeniyle incelendi. RTÜK, yetişkin öğretmenin öğrenciye yönelik istismar niteliğindeki davranışlarının bazı sahnelerde romantikleştirilmiş ve erotikleştirilmiş biçimde sunulduğunu bildirdi.
Üst Kurul, söz konusu yapımın 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendindeki “Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiğine karar verdi. Disney+’a katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para cezası verildi.
Dört platforma katalogdan çıkarma kararı
RTÜK kararlarına göre HBO Max ve Netflix’e yüzde 3, Prime Video ile Disney+’a yüzde 5 idari para cezası uygulandı. İncelemeye konu olan dört yapım için de katalogdan çıkarma yaptırımı kararlaştırıldı.
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