Raci Şaşmaz’dan FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer iddiasına yanıt
Raci Şaşmaz’dan FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer iddiasına yanıt
Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ifade verdi. Şaşmaz, dizideki "Kaşifoğlu" karakterinin gerçek hayatla ilgisi olmadığını ve Ali Fuat Yılmazer iddialarının iftira olduğunu belirterek, "Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:42
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 10:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz, dizideki “Kaşifoğlu” karakterinin gerçek hayattaki Kozinoğlu ile bağlantılı olduğu iddialarını reddetti. Şaşmaz, Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiği yönündeki iddialar için ise “Bu haberler tamamen iftiradır” dedi.
2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın bilgisine başvuruldu.
Üç senarist, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla Silivri Adliyesi’ne gelerek ifade verdi.
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki “Kazım Kaşifoğlu” karakteri oldu. Karakterin dizideki hikayesi ve ölümünün, Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevindeki ölümüyle benzerlik taşıdığı yönündeki iddialar soruşturma kapsamında senaristlere soruldu.
“Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu”
Raci Şaşmaz, savcılık ifadesinde uzun yıllar Kurtlar Vadisi dizisinin senaristliğini yaptığını belirterek yapımın çalışma yöntemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dizinin gerçek kişi ve olaylardan doğrudan bilgi aldığı yönündeki iddiaları reddeden Şaşmaz, “Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu.” ifadelerini kullandı.
Şaşmaz, kendileri hakkında uzun yıllardır gündeme getirilen iddialara ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kerelerle cevap verildi, bir kez daha verelim: Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır.”
Dizinin senaryo anlayışını da anlatan Şaşmaz, “Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder.” dedi.
Şaşmaz, “Kaşifoğlu” karakterinin ise istihbarat içerisindeki çatışmaları anlatmak amacıyla oluşturulduğunu savundu.
“Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu, hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur.”
“Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur”
Kozinoğlu’nun ölümünden kısa süre önce dizide Kaşifoğlu karakterinin ölümle bağlantılı sahnelerde yer alması, soruşturmanın dikkat çeken noktalarından biri olarak öne çıktı.
Şaşmaz ise karakter ile gerçek kişi arasında bağlantı kurulmasının doğru olmadığını savundu.
Dizideki İskender Büyük karakterini örnek gösteren Şaşmaz, “Şöyle ki İskender Büyük karakteri de dizide ölmüş, ancak o karaktere ilham verdiği söylenen gerçek kişiler hayattadır.” dedi.
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün araştırılmasından memnuniyet duyacaklarını belirten Şaşmaz, soruşturmanın sonucunun ortaya çıkmasını istediklerini söyledi.
Şaşmaz, “Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız. Cinayete kurban gittiyse ya da ölümünde ihmaller varsa bunların ortaya çıkması ve dahli bulunanların cezalandırılması, tüm kamuoyu gibi bizim de talebimizdir.” ifadelerini kullandı.
“Kaşifoğlu” karakterinin Kozinoğlu’nun ölümünü önceden bildiği yönündeki iddialara da yanıt veren Şaşmaz, “Bu tamamen dizi kurgusudur. Hayal ürünü karakterlerin birleşiminden oluşur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.” dedi.
Raci Şaşmaz’dan Ali Fuat Yılmazer açıklaması
Soruşturma kapsamında Şaşmaz’a sosyal medyada gündeme getirilen, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’in Kurtlar Vadisi senaryosuna müdahale ettiği yönündeki iddialar da soruldu.
Şaşmaz, söz konusu iddiayı kesin bir dille reddetti.
Şaşmaz, “Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır.” ifadelerini kullandı.
Böylece soruşturma kapsamında senaristlerin bilgisine başvurulurken, dizideki “Kaşifoğlu” karakterinin nasıl oluşturulduğu, gerçek olaylardan ne ölçüde esinlenildiği ve senaryoya dışarıdan herhangi bir müdahale bulunup bulunmadığına ilişkin iddialar da Şaşmaz’ın ifadesinde ele alınmış oldu.
Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın ise senaristlerin ifadelerinin yanı sıra adli ve tıbbi deliller üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.
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Raci Şaşmaz’dan FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer iddiasına yanıt
Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ifade verdi. Şaşmaz, dizideki "Kaşifoğlu" karakterinin gerçek hayatla ilgisi olmadığını ve Ali Fuat Yılmazer iddialarının iftira olduğunu belirterek, "Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur" dedi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz, dizideki “Kaşifoğlu” karakterinin gerçek hayattaki Kozinoğlu ile bağlantılı olduğu iddialarını reddetti. Şaşmaz, Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiği yönündeki iddialar için ise “Bu haberler tamamen iftiradır” dedi.
Kozinoğlu soruşturmasında Vadi senaristlerinin ifadeleri alındı
2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın bilgisine başvuruldu.
Üç senarist, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla Silivri Adliyesi’ne gelerek ifade verdi.
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki “Kazım Kaşifoğlu” karakteri oldu. Karakterin dizideki hikayesi ve ölümünün, Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevindeki ölümüyle benzerlik taşıdığı yönündeki iddialar soruşturma kapsamında senaristlere soruldu.
“Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu”
Raci Şaşmaz, savcılık ifadesinde uzun yıllar Kurtlar Vadisi dizisinin senaristliğini yaptığını belirterek yapımın çalışma yöntemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dizinin gerçek kişi ve olaylardan doğrudan bilgi aldığı yönündeki iddiaları reddeden Şaşmaz, “Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu.” ifadelerini kullandı.
Şaşmaz, kendileri hakkında uzun yıllardır gündeme getirilen iddialara ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:
Dizinin senaryo anlayışını da anlatan Şaşmaz, “Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder.” dedi.
Şaşmaz, “Kaşifoğlu” karakterinin ise istihbarat içerisindeki çatışmaları anlatmak amacıyla oluşturulduğunu savundu.
“Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur”
Kozinoğlu’nun ölümünden kısa süre önce dizide Kaşifoğlu karakterinin ölümle bağlantılı sahnelerde yer alması, soruşturmanın dikkat çeken noktalarından biri olarak öne çıktı.
Şaşmaz ise karakter ile gerçek kişi arasında bağlantı kurulmasının doğru olmadığını savundu.
Dizideki İskender Büyük karakterini örnek gösteren Şaşmaz, “Şöyle ki İskender Büyük karakteri de dizide ölmüş, ancak o karaktere ilham verdiği söylenen gerçek kişiler hayattadır.” dedi.
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün araştırılmasından memnuniyet duyacaklarını belirten Şaşmaz, soruşturmanın sonucunun ortaya çıkmasını istediklerini söyledi.
Şaşmaz, “Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız. Cinayete kurban gittiyse ya da ölümünde ihmaller varsa bunların ortaya çıkması ve dahli bulunanların cezalandırılması, tüm kamuoyu gibi bizim de talebimizdir.” ifadelerini kullandı.
“Kaşifoğlu” karakterinin Kozinoğlu’nun ölümünü önceden bildiği yönündeki iddialara da yanıt veren Şaşmaz, “Bu tamamen dizi kurgusudur. Hayal ürünü karakterlerin birleşiminden oluşur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.” dedi.
Raci Şaşmaz’dan Ali Fuat Yılmazer açıklaması
Soruşturma kapsamında Şaşmaz’a sosyal medyada gündeme getirilen, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’in Kurtlar Vadisi senaryosuna müdahale ettiği yönündeki iddialar da soruldu.
Şaşmaz, söz konusu iddiayı kesin bir dille reddetti.
Şaşmaz, “Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır.” ifadelerini kullandı.
Böylece soruşturma kapsamında senaristlerin bilgisine başvurulurken, dizideki “Kaşifoğlu” karakterinin nasıl oluşturulduğu, gerçek olaylardan ne ölçüde esinlenildiği ve senaryoya dışarıdan herhangi bir müdahale bulunup bulunmadığına ilişkin iddialar da Şaşmaz’ın ifadesinde ele alınmış oldu.
Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın ise senaristlerin ifadelerinin yanı sıra adli ve tıbbi deliller üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.
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