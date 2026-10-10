Özrü bile sahte! Özgür Özel iftiracı Özlale'yi mağdur ilan etti
Özrü bile sahte! Özgür Özel iftiracı Özlale'yi mağdur ilan etti
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturması üzerinden iftira attıkları Bakan Göktaş'ın babasında özür diledi ancak yalanları ortaya atan partisinin milletvekili Ümit Özlale'yi mağdur ilan etti.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 11:39
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 11:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti. Konuşmasının bir bölümünü fon soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialara ayıran Özel, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarında yaşanan isim karışıklığına değindi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında ortaya atılan iddianın yanlış isimlendirmeden kaynaklandığını belirten Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın babasından özür diledi.
"AMCAMDAN BEN ÖZÜR DİLERİM AMA BURADA İKİYÜZLÜLÜK VAR"
Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasının yaşadığı rahatsızlığı anladığını ifade ederken diğer ailelerin de benzer hassasiyeti hak ettiğini savundu.
"Amcamdan ben özür dilerim ama burada ikiyüzlülük var" diyen Özel, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin de isim benzerliği üzerinden iftiraya uğradığını, ancak özür dilenmediğini savundu.
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Özrü bile sahte! Özgür Özel iftiracı Özlale'yi mağdur ilan etti
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturması üzerinden iftira attıkları Bakan Göktaş'ın babasında özür diledi ancak yalanları ortaya atan partisinin milletvekili Ümit Özlale'yi mağdur ilan etti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti. Konuşmasının bir bölümünü fon soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialara ayıran Özel, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarında yaşanan isim karışıklığına değindi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında ortaya atılan iddianın yanlış isimlendirmeden kaynaklandığını belirten Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın babasından özür diledi.
"AMCAMDAN BEN ÖZÜR DİLERİM AMA BURADA İKİYÜZLÜLÜK VAR"
Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasının yaşadığı rahatsızlığı anladığını ifade ederken diğer ailelerin de benzer hassasiyeti hak ettiğini savundu.
"Amcamdan ben özür dilerim ama burada ikiyüzlülük var" diyen Özel, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin de isim benzerliği üzerinden iftiraya uğradığını, ancak özür dilenmediğini savundu.
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