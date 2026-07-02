Özel'cilerden Kılıçdaroğlu'na ''Kırmızı çarpı'' ile tehdit
Özel'cilerden Kılıçdaroğlu'na ''Kırmızı çarpı'' ile tehdit
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e destek veren bir grup, mutlak butlan kararıyla yeniden göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Niğde'de yaşanan görevden almaların ardından CHP İl Başkanlığı binasının duvarlarına Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içerikli yazılar yazılırken, kırmızı çarpı işaretleri çizildi. Yazıların altına ise 'Özgür Gençlik' imzası atıldı.
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 11:25
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 11:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kılıçdaroğlu'nun il başkanını görevden almasının ardından Niğde'de CHP il binasına kırmızı çarpı işaretleri çizildi, duvarlarına ise "hain" ve "satılmış" hakaretleri yazıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan duvar yazılarına "özgür gençlik" imzası atıldı.
KILIÇDAROĞLU'NU HEDEFE KOYDULAR
Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma sürüyor. Partinin son MYK toplantısında 26 il başkanı görevden alındı, 7 il başkanı da disipline sevk edildi.
Niğde İl Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı yönetiminde de görevden alınmalar yaşandı. Bu gelişmenin ardından CHP'nin Niğde parti binasının duvarlarına hakaret içerikli yazılar yazıldı. Hedefte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
HAKARETLERİN ALTINA "ÖZGÜR BAŞKAN" İMZASI
Parti binasının iç ve dış duvarlarına "kayyum kemal", "piro değil piyon", "hain" ve "satılmış" şeklinde yazılamalar yapıldığı görüldü. Duvarlara kırmızı çarpı işaretleri çizilmesi de dikkat çekti. Yazılamaların yanına ise "özgür gençlik, özgür başkan" imzası atıldı.
Parti binasına zarar veren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle ilgili inceleme başlatıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Özel'cilerden Kılıçdaroğlu'na ''Kırmızı çarpı'' ile tehdit
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e destek veren bir grup, mutlak butlan kararıyla yeniden göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Niğde'de yaşanan görevden almaların ardından CHP İl Başkanlığı binasının duvarlarına Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içerikli yazılar yazılırken, kırmızı çarpı işaretleri çizildi. Yazıların altına ise 'Özgür Gençlik' imzası atıldı.
Kılıçdaroğlu'nun il başkanını görevden almasının ardından Niğde'de CHP il binasına kırmızı çarpı işaretleri çizildi, duvarlarına ise "hain" ve "satılmış" hakaretleri yazıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan duvar yazılarına "özgür gençlik" imzası atıldı.
KILIÇDAROĞLU'NU HEDEFE KOYDULAR
Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma sürüyor. Partinin son MYK toplantısında 26 il başkanı görevden alındı, 7 il başkanı da disipline sevk edildi.
Niğde İl Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı yönetiminde de görevden alınmalar yaşandı. Bu gelişmenin ardından CHP'nin Niğde parti binasının duvarlarına hakaret içerikli yazılar yazıldı. Hedefte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
HAKARETLERİN ALTINA "ÖZGÜR BAŞKAN" İMZASI
Parti binasının iç ve dış duvarlarına "kayyum kemal", "piro değil piyon", "hain" ve "satılmış" şeklinde yazılamalar yapıldığı görüldü. Duvarlara kırmızı çarpı işaretleri çizilmesi de dikkat çekti. Yazılamaların yanına ise "özgür gençlik, özgür başkan" imzası atıldı.
Parti binasına zarar veren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle ilgili inceleme başlatıldı.
Çok Okunanlar