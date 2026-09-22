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New York'ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan MIKTA toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı belirtildi.
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