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New York'ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan MIKTA toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.

Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:50
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 10:51
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
New York'ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan MIKTA toplantısına katıldı

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı belirtildi.

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