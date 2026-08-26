Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında "Şeytantepe" belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT’ın başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada belgeselin çekim, yapım ve finansman süreci inceleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 18:15
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 18:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturmanın, belgeselin hazırlanmasında rol alan kişiler ve aralarındaki finansal ilişkilerin yanı sıra kesinleşmiş yargı kararını, soruşturmada görev yapan jandarma personelini ve adli makamları hedef aldığı belirtilen faaliyetlerin bağlantılarını ortaya çıkarmaya odaklandığı bildirildi. Süreçte elde edilecek bulgular ve adli makamların vereceği kararlar dosyanın ilerleyen aşamalarında takip edilecek.
Belgeselin yapım ve finansman süreci inceleniyor
Soruşturma kapsamında "Şeytantepe" belgeselinin çekim ve yapım aşamalarında görev alan kişiler incelemeye alındı. Belgeselin finansman sürecinde rol oynayan kişiler ile bunlar arasındaki para hareketlerinin de araştırıldığı belirtildi.
İncelemenin, söz konusu kişiler arasındaki bağlantıların ve finansal ilişkilerin belirlenmesine yönelik sürdürüldüğü aktarıldı.
Jandarma personeli ve adli makamlarla ilgili faaliyetler araştırılıyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Narin Güran dosyasındaki kesinleşmiş yargı kararını hedef aldığı belirtilen faaliyetler de araştırılıyor. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde görev yapan jandarma personeli ile adli makamlara yönelik faaliyetlerin bağlantıları inceleme kapsamında bulunuyor.
Adli soruşturma kapsamında belgeselin yapım süreci, finansal bağlantılar ve ilgili kişiler arasındaki para hareketlerine ilişkin incelemeler sürüyor.
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Narin Güran dosyasında "Şeytantepe" belgeseline soruşturma
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında "Şeytantepe" belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT’ın başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada belgeselin çekim, yapım ve finansman süreci inceleniyor.
Soruşturmanın, belgeselin hazırlanmasında rol alan kişiler ve aralarındaki finansal ilişkilerin yanı sıra kesinleşmiş yargı kararını, soruşturmada görev yapan jandarma personelini ve adli makamları hedef aldığı belirtilen faaliyetlerin bağlantılarını ortaya çıkarmaya odaklandığı bildirildi. Süreçte elde edilecek bulgular ve adli makamların vereceği kararlar dosyanın ilerleyen aşamalarında takip edilecek.
Belgeselin yapım ve finansman süreci inceleniyor
Soruşturma kapsamında "Şeytantepe" belgeselinin çekim ve yapım aşamalarında görev alan kişiler incelemeye alındı. Belgeselin finansman sürecinde rol oynayan kişiler ile bunlar arasındaki para hareketlerinin de araştırıldığı belirtildi.
İncelemenin, söz konusu kişiler arasındaki bağlantıların ve finansal ilişkilerin belirlenmesine yönelik sürdürüldüğü aktarıldı.
Jandarma personeli ve adli makamlarla ilgili faaliyetler araştırılıyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Narin Güran dosyasındaki kesinleşmiş yargı kararını hedef aldığı belirtilen faaliyetler de araştırılıyor. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde görev yapan jandarma personeli ile adli makamlara yönelik faaliyetlerin bağlantıları inceleme kapsamında bulunuyor.
Adli soruşturma kapsamında belgeselin yapım süreci, finansal bağlantılar ve ilgili kişiler arasındaki para hareketlerine ilişkin incelemeler sürüyor.
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