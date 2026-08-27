Nafaka ve sosyal medya düzenlemesi Meclis yolunda

Adalet Bakanı Akın Gürlek, nafaka ve sosyal medya alanında hazırlanan düzenlemelerin Ekim 2026'da Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesinin planlandığını açıkladı. tv100 yayınında konuşan Gürlek, nafakada hâkimin tarafların durumuna göre süre belirleyebilmesini öngören bir model üzerinde çalışıldığını, sosyal medya hesaplarında ise kimlik doğrulamasına dayalı bir sistem planlandığını söyledi. Düzenlemelerin kapsamı ve Meclis'teki yasama süreci ekim ayında izlenecek başlıklar arasında yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 20:38
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 20:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gürlek, nafaka düzenlemesine ilişkin açıklamasında Anayasa Mahkemesinin süresiz nafakayla ilgili iptal kararına ve gerekçeli karar sonrasında belirlenen dokuz aylık süreye işaret etti. Bakanlığın konuya ilişkin çalışmasını daha önce hazırladığını belirten Gürlek, düzenlemenin Ekim 2026'da Meclis'e sunulacağını ifade etti.
Planlanan modele göre hâkim, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını ve olaydaki kusurlarını dikkate alarak nafakanın süresini belirleyebilecek. Gürlek, şartların gerektirmesi halinde hâkimin süresiz nafakaya da hükmedebileceğini söyledi.
Gürlek, kısa süreli evliliklerin ardından ömür boyu nafaka ödenmesine ilişkin mevcut uygulamayı eleştirirken, hazırlanacak düzenlemede özellikle kadınların haklarının korunmasının gözetildiğini belirtti. Modelin hâkime olayın şartlarına göre değerlendirme ve süre konusunda takdir yetkisi vermesi öngörülüyor.
Sosyal medya için kimlik doğrulama modeli
Sosyal medya düzenlemesinin de Ekim 2026'da Meclis'te görüşülmesinin planlandığını açıklayan Gürlek, sahte ve anonim hesaplar üzerinden işlenen suçlara yönelik yeni kurallar hazırlanacağını bildirdi.
Gürlek'in verdiği bilgilere göre yeni kurulan Siber Başkanlığı bünyesinde uygulanması planlanan "anahtar modeli" ile hesap sahipliği T.C. kimlik numarası üzerinden doğrulanacak. Kimlik bilgilerinin sosyal medya platformları veya yabancı kuruluşlarla paylaşılmayacağını belirten Gürlek, hesap sahibine ilişkin verilerin Siber Başkanlığı bünyesinde tutulacağını söyledi.
Planlanan sistemde hesap sahibinin kimlik bilgisinin her durumda açıklanması öngörülmüyor. Gürlek, katalog suçlar kapsamında soruşturma veya dava bulunması halinde savcılık ya da mahkemenin talebi üzerine ilgili hesabın kime ait olduğunun Siber Başkanlığı tarafından adli makamlara bildirileceğini ifade etti.
Düzenlemelerin Ekim 2026'da Meclis gündemine gelmesi beklenirken, maddelerin nihai kapsamı yasama sürecinde yapılacak görüşmelerle şekillenecek.
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Nafaka ve sosyal medya düzenlemesi Meclis yolunda
Adalet Bakanı Akın Gürlek, nafaka ve sosyal medya alanında hazırlanan düzenlemelerin Ekim 2026'da Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesinin planlandığını açıkladı. tv100 yayınında konuşan Gürlek, nafakada hâkimin tarafların durumuna göre süre belirleyebilmesini öngören bir model üzerinde çalışıldığını, sosyal medya hesaplarında ise kimlik doğrulamasına dayalı bir sistem planlandığını söyledi. Düzenlemelerin kapsamı ve Meclis'teki yasama süreci ekim ayında izlenecek başlıklar arasında yer alacak.
Gürlek, nafaka düzenlemesine ilişkin açıklamasında Anayasa Mahkemesinin süresiz nafakayla ilgili iptal kararına ve gerekçeli karar sonrasında belirlenen dokuz aylık süreye işaret etti. Bakanlığın konuya ilişkin çalışmasını daha önce hazırladığını belirten Gürlek, düzenlemenin Ekim 2026'da Meclis'e sunulacağını ifade etti.
Planlanan modele göre hâkim, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını ve olaydaki kusurlarını dikkate alarak nafakanın süresini belirleyebilecek. Gürlek, şartların gerektirmesi halinde hâkimin süresiz nafakaya da hükmedebileceğini söyledi.
Gürlek, kısa süreli evliliklerin ardından ömür boyu nafaka ödenmesine ilişkin mevcut uygulamayı eleştirirken, hazırlanacak düzenlemede özellikle kadınların haklarının korunmasının gözetildiğini belirtti. Modelin hâkime olayın şartlarına göre değerlendirme ve süre konusunda takdir yetkisi vermesi öngörülüyor.
Sosyal medya için kimlik doğrulama modeli
Sosyal medya düzenlemesinin de Ekim 2026'da Meclis'te görüşülmesinin planlandığını açıklayan Gürlek, sahte ve anonim hesaplar üzerinden işlenen suçlara yönelik yeni kurallar hazırlanacağını bildirdi.
Gürlek'in verdiği bilgilere göre yeni kurulan Siber Başkanlığı bünyesinde uygulanması planlanan "anahtar modeli" ile hesap sahipliği T.C. kimlik numarası üzerinden doğrulanacak. Kimlik bilgilerinin sosyal medya platformları veya yabancı kuruluşlarla paylaşılmayacağını belirten Gürlek, hesap sahibine ilişkin verilerin Siber Başkanlığı bünyesinde tutulacağını söyledi.
Hesap bilgisi adli makamların talebiyle iletilecek
Planlanan sistemde hesap sahibinin kimlik bilgisinin her durumda açıklanması öngörülmüyor. Gürlek, katalog suçlar kapsamında soruşturma veya dava bulunması halinde savcılık ya da mahkemenin talebi üzerine ilgili hesabın kime ait olduğunun Siber Başkanlığı tarafından adli makamlara bildirileceğini ifade etti.
Düzenlemelerin Ekim 2026'da Meclis gündemine gelmesi beklenirken, maddelerin nihai kapsamı yasama sürecinde yapılacak görüşmelerle şekillenecek.
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