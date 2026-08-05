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"Muhalif maskesi" altındaki 11 sosyal medya hesabına erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen dijital çalışmalar kapsamında, dezenformasyon yaptığı belirtilen 11 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı. Hesapların bazı paylaşımlarının incelemeye alındığı bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 10:06
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 10:07
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
"Muhalif maskesi" altındaki 11 sosyal medya hesabına erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital çalışmalar devam ediyor.

Muhalif maskesi adı altında algı yaparak dezenformasyon yayan @MuhailfToplum, @mahirgra, @yigitcanonal7, @TKRgazete, @kediotti, @gencdiren1s, @degisimyeni, @sonkezchpal, @arikanari7, @paterfamilias06, @etkiIihaberyeni kullanıcı adlı 11 sosyal medya hesabına İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince 5651 sayılı kanunun 8/A maddesi uyarınca erişim engeli getirildi.

İMAMOĞLU DETAYI

Söz konusu hesapların ayrıca İmamoğlu Suç Örgütü'nün propagandasını yaptıkları ve sürekli devam eden yargı süreçlerini hedef aldıkları da öğrenildi.

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