Mizah kılıfı altında Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık! Sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltında
Mizah kılıfı altında Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık! Sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltında
Dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:34
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 14:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Harbiye’deki gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden sözde komedyan Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı… Deniz Göktaş, bugün yurt dışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.
Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden ve dini değerlerimizi aşağılayan sözde komedyan Deniz Göktaş gözaltına alındı.
Yurtdışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında sosyal medyada yayınlamış olduğu stand-up gösterisindeki içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edildiği gerekçesiyle 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
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Mizah kılıfı altında Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık! Sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltında
Dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş gözaltına alındı.
İstanbul Harbiye’deki gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden sözde komedyan Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı… Deniz Göktaş, bugün yurt dışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.
Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden ve dini değerlerimizi aşağılayan sözde komedyan Deniz Göktaş gözaltına alındı.
Yurtdışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında sosyal medyada yayınlamış olduğu stand-up gösterisindeki içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edildiği gerekçesiyle 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
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