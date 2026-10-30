MİT'ten DEAŞ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti bünyesinde faaliyet gösteren "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır'ı, Afganistan-Pakistan alanında düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 10:26
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 10:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ’ın Asya sahadaki en tehlikeli yapılanmalarından biri olan sözde Horasan Vilayeti’ne (ISKP) yönelik sınır ötesinde nefes kesen kritik bir operasyona imza attı. Bölgesel istihbarat ağını titizlikle işleten güvenlik güçleri, Afganistan-Pakistan hattında örgüt adına faaliyet yürüten üst düzey bir Türk teröristi yakalayarak ülkeye getirdi.
Operasyonun arka planındaki tüm detaylar, MİT'in saha üzerindeki hakimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Türkiye'den Çıkış Yapıp Çatışma Bölgesine Geçti
MİT’in yürüttüğü kapsamlı istihbari çalışmalar, terör zincirinin ilk halkasını deşifre etti. "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır’ın bir süre önce Türkiye’den ayrılarak yasa dışı yollarla Afganistan-Pakistan bölgesine geçtiği belirlendi. Bölgedeki hareketliliği adım adım takip eden istihbarat birimleri, Bahadır’ın doğrudan DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti yapılanmasına katıldığını ve örgüt içerisinde aktif bir konuma geldiğini saptadı.
DEAŞ Kamplarında Stratejik Görevler Üstlendi
Bölgeye geçiş yaptıktan sonra terör kampında izine ulaşılan Uğur Bahadır’ın, örgüt hiyerarşisi içinde çeşitli sorumluluklar üstlendiği ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda Bahadır'ın;
Afganistan-Pakistan hattındaki DEAŞ'a ait farklı kamplarda uzun süre kaldığı,
Örgütün talimatları doğrultusunda çeşitli operasyonel ve lojistik görevleri yerine getirdiği,
Bölgesel yapılanmanın eylem planlamalarında rol aldığı belirlendi.
Nokta Operasyonla Türkiye'ye Getirildi
Teröristin yerinin ve kullandığı güzergahların kesin olarak netleşmesinin ardından MİT, operasyon için düğmeye bastı. Sınır ötesinde gerçekleştirilen nokta atışı özel operasyonla yakalanan Uğur Bahadır, başarılı bir operasyonel süreçle Türkiye’ye getirildi. Emniyet birimlerine teslim edilen teröristin sorgu ve adli işlemleri başlatılırken, güvenlik kaynakları Türkiye'nin terörle mücadelede sınır tanımayan kararlılığının aralıksız süreceğini vurguladı.
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MİT'ten DEAŞ operasyonu
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti bünyesinde faaliyet gösteren "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır'ı, Afganistan-Pakistan alanında düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ’ın Asya sahadaki en tehlikeli yapılanmalarından biri olan sözde Horasan Vilayeti’ne (ISKP) yönelik sınır ötesinde nefes kesen kritik bir operasyona imza attı. Bölgesel istihbarat ağını titizlikle işleten güvenlik güçleri, Afganistan-Pakistan hattında örgüt adına faaliyet yürüten üst düzey bir Türk teröristi yakalayarak ülkeye getirdi.
Operasyonun arka planındaki tüm detaylar, MİT'in saha üzerindeki hakimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Türkiye'den Çıkış Yapıp Çatışma Bölgesine Geçti
MİT’in yürüttüğü kapsamlı istihbari çalışmalar, terör zincirinin ilk halkasını deşifre etti. "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır’ın bir süre önce Türkiye’den ayrılarak yasa dışı yollarla Afganistan-Pakistan bölgesine geçtiği belirlendi. Bölgedeki hareketliliği adım adım takip eden istihbarat birimleri, Bahadır’ın doğrudan DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti yapılanmasına katıldığını ve örgüt içerisinde aktif bir konuma geldiğini saptadı.
DEAŞ Kamplarında Stratejik Görevler Üstlendi
Bölgeye geçiş yaptıktan sonra terör kampında izine ulaşılan Uğur Bahadır’ın, örgüt hiyerarşisi içinde çeşitli sorumluluklar üstlendiği ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda Bahadır'ın;
Afganistan-Pakistan hattındaki DEAŞ'a ait farklı kamplarda uzun süre kaldığı,
Örgütün talimatları doğrultusunda çeşitli operasyonel ve lojistik görevleri yerine getirdiği,
Bölgesel yapılanmanın eylem planlamalarında rol aldığı belirlendi.
Nokta Operasyonla Türkiye'ye Getirildi
Teröristin yerinin ve kullandığı güzergahların kesin olarak netleşmesinin ardından MİT, operasyon için düğmeye bastı. Sınır ötesinde gerçekleştirilen nokta atışı özel operasyonla yakalanan Uğur Bahadır, başarılı bir operasyonel süreçle Türkiye’ye getirildi. Emniyet birimlerine teslim edilen teröristin sorgu ve adli işlemleri başlatılırken, güvenlik kaynakları Türkiye'nin terörle mücadelede sınır tanımayan kararlılığının aralıksız süreceğini vurguladı.
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