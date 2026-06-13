MİT kredi kartı şebekesini çökertti

Milli İstihbarat Teşkilatı, çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesini çökertti. MİT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 13.06.2026 08:29
Haber Güncellenme Tarihi: 13.06.2026 08:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde; İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, binlerce vatandaşa "şüpheli işlem" SMS’i göndererek kredi kartı bilgilerini test eden siber suç şebekesi etkisiz hale getirildi.
7 Haziran gecesi başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden süreçte, birçok vatandaşın cep telefonuna kredi kartlarından yüksek tutarlı işlem yapıldığına dair SMS'ler ulaştı. Tek kullanımlık şifreler ve işlem bildirimleri içeren mesajların organize bir siber saldırı olduğunun belirlenmesi üzerine MİT, düğmeye bastı.
Çok Yönlü Siber İzleme
MİT’in koordinasyonunda, Sinyal İstihbaratı Başkanlığı (SGB) ve MASAK ile yürütülen çok yönlü çalışmalarda, saldırganların otomatik yazılımlar kullanarak kredi kartı numaralarını sistematik şekilde test ettiği ortaya çıkarıldı. Kartların geçerlilik durumunu kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilen bu "test saldırısı", çok sayıda vatandaşı hedef aldı. MİT, yürütülen istihbari çalışmalarla suç örgütünün dijital altyapısını ve kullandıkları yöntemleri deşifre etti.
İstanbul ve Kocaeli’de Eş Zamanlı Baskın
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul ve Kocaeli’de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, siber saldırıları organize ettiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon sırasında ele geçirilen dijital materyallerde, kredi kartı bilgilerini test etmek için geliştirilen özel yazılımlar, sistematik şekilde sınıflandırılmış veri setleri ve faaliyetlere ilişkin dijital izler kayıt altına alındı. SGB tarafından yapılan teknik incelemelerde, şüphelilerin kullandığı IP adresleri ve sunucu kayıtları üzerinden tüm dijital bağlantı ağı ortaya çıkarıldı.
Maddi Kayıp Yaşanmadı
Yetkililer, MİT ve ilgili birimlerin hızlı müdahalesi sayesinde sistemin erkenden etkisiz hale getirildiğini ve herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığını belirtti. Siber suç uzmanları, bu tür yöntemlerin organize siber saldırılarda sıkça kullanıldığına dikkat çekerek vatandaşları şüpheli mesajlar konusunda dikkatli olmaya çağırdı.
Kurumlardan Ortak Açıklama
Konuya ilişkin resmi açıklama ilgili güvenlik birimlerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. MİT kaynakları, "Finansal güvenliği hedef alan her türlü siber faaliyet, kurumlar arası eş güdümlü istihbarat ve operasyonel çalışmalarla engellenmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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MİT kredi kartı şebekesini çökertti
Milli İstihbarat Teşkilatı, çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesini çökertti. MİT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde; İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, binlerce vatandaşa "şüpheli işlem" SMS’i göndererek kredi kartı bilgilerini test eden siber suç şebekesi etkisiz hale getirildi.
7 Haziran gecesi başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden süreçte, birçok vatandaşın cep telefonuna kredi kartlarından yüksek tutarlı işlem yapıldığına dair SMS'ler ulaştı. Tek kullanımlık şifreler ve işlem bildirimleri içeren mesajların organize bir siber saldırı olduğunun belirlenmesi üzerine MİT, düğmeye bastı.
Çok Yönlü Siber İzleme
MİT’in koordinasyonunda, Sinyal İstihbaratı Başkanlığı (SGB) ve MASAK ile yürütülen çok yönlü çalışmalarda, saldırganların otomatik yazılımlar kullanarak kredi kartı numaralarını sistematik şekilde test ettiği ortaya çıkarıldı. Kartların geçerlilik durumunu kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilen bu "test saldırısı", çok sayıda vatandaşı hedef aldı. MİT, yürütülen istihbari çalışmalarla suç örgütünün dijital altyapısını ve kullandıkları yöntemleri deşifre etti.
İstanbul ve Kocaeli’de Eş Zamanlı Baskın
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul ve Kocaeli’de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, siber saldırıları organize ettiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon sırasında ele geçirilen dijital materyallerde, kredi kartı bilgilerini test etmek için geliştirilen özel yazılımlar, sistematik şekilde sınıflandırılmış veri setleri ve faaliyetlere ilişkin dijital izler kayıt altına alındı. SGB tarafından yapılan teknik incelemelerde, şüphelilerin kullandığı IP adresleri ve sunucu kayıtları üzerinden tüm dijital bağlantı ağı ortaya çıkarıldı.
Maddi Kayıp Yaşanmadı
Yetkililer, MİT ve ilgili birimlerin hızlı müdahalesi sayesinde sistemin erkenden etkisiz hale getirildiğini ve herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığını belirtti. Siber suç uzmanları, bu tür yöntemlerin organize siber saldırılarda sıkça kullanıldığına dikkat çekerek vatandaşları şüpheli mesajlar konusunda dikkatli olmaya çağırdı.
Kurumlardan Ortak Açıklama
Konuya ilişkin resmi açıklama ilgili güvenlik birimlerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. MİT kaynakları, "Finansal güvenliği hedef alan her türlü siber faaliyet, kurumlar arası eş güdümlü istihbarat ve operasyonel çalışmalarla engellenmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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