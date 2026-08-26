MİT Başkanı Kalın çekti, dünya devi paylaştı! Övgü dolu sözler
MİT Başkanı Kalın çekti, dünya devi paylaştı! Övgü dolu sözler
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın çektiği siyah beyaz İstanbul fotoğrafı, dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Leica'nın Türkiye resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 08:17
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 08:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi olan Leica'nın Türkiye hesabı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın çektiği İstanbul fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımda, "Boğaz'ın ışıltılı suları, kıtaları birleştiren Boğaziçi Köprüsü ve ufuktaki Adalar'ın silüeti, siyah-beyazın asaletinde hayat buluyor.
Leica SL2, gökyüzündeki dramatik bulutları ve İstanbul'un nakışlarının her bir detayını kristal netliğinde sunuyor" ifadelerine yer verildi. Bunun sadece bir fotoğraf değil, bir şehir hikayesi olduğunun da altı çizildi.
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MİT Başkanı Kalın çekti, dünya devi paylaştı! Övgü dolu sözler
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın çektiği siyah beyaz İstanbul fotoğrafı, dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Leica'nın Türkiye resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi olan Leica'nın Türkiye hesabı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın çektiği İstanbul fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımda, "Boğaz'ın ışıltılı suları, kıtaları birleştiren Boğaziçi Köprüsü ve ufuktaki Adalar'ın silüeti, siyah-beyazın asaletinde hayat buluyor.
Leica SL2, gökyüzündeki dramatik bulutları ve İstanbul'un nakışlarının her bir detayını kristal netliğinde sunuyor" ifadelerine yer verildi. Bunun sadece bir fotoğraf değil, bir şehir hikayesi olduğunun da altı çizildi.
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