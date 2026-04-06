MHP İstanbul İl teşkilatı da dahil olmak üzere 39 ilçenin teşkilatlarını feshetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 12:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
