Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına etkili olacak.
Haber Giriş Tarihi: 28.11.2026 09:56
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2026 09:57
Kaynak:
AA
Tahminlere göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Kuzey Ege'de rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre) kuvvetli fırtına, açıklarında ise yer yer 10 kuvvetinde (saatte 100 kilometre) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Marmara'da da rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın her üç bölgede de salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybeteceği tahmin ediliyor.
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Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına etkili olacak.
Tahminlere göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Kuzey Ege'de rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre) kuvvetli fırtına, açıklarında ise yer yer 10 kuvvetinde (saatte 100 kilometre) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Marmara'da da rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın her üç bölgede de salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybeteceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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