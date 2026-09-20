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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış nereleri etkileyecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine göre Türkiye’nin birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle Rize ve Artvin’in bazı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken, gün içindeki yağışların seyri ve olası olumsuzluklar yakından takip edilecek.

Haber Giriş Tarihi: 20.09.2026 09:28
Haber Güncellenme Tarihi: 20.09.2026 09:30
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış nereleri etkileyecek?

Türkiye genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bolu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin de yağışlı geçmesi bekleniyor. Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğusu ile İstanbul’un kuzey kesimlerinde de yerel yağış öngörülüyor.

Rize ve Artvin’de kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların Rize’nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu kesimlerde yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli yağış görülebilecek bölgelerde sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksama riski bulunuyor. Özellikle yağışın yoğunlaştığı saatlerde güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem taşıyor.

Pus ve sis bazı bölgelerde etkili olacak

Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Karadeniz’in iç bölgelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesinin azalabileceği kesimlerde ulaşım koşulları hava durumuna bağlı olarak değişebilecek.

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın çoğunlukla kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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