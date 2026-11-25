Meteoroloji o illeri uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat!
Meteoroloji o illeri uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat!
Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü; Van, Bitlis ve Hakkâri'nin belirli ilçeleri için kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Bölge genelinde hızı saatte 90 kilometreye ulaşabilecek fırtına nedeniyle sel, tipi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 10:25
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 10:25
Kaynak:
AA
Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, Van, Bitlis ve Hakkâri başta olmak üzere bölge illeri için kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısında bulundu. Müdürlükten yapılan açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olacağının tahmin edildiği bildirilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
YÜKSEK KESİMLERDE KUVVETLİ KAR VE SAATTE 90 KİLOMETRE HIZLA FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünün açıklamasında hava durumu ve rüzgâr beklentisine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri ile Bitlis ve Hakkâri'nin doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölge genelinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/sa, yükseklerde yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir."
SEL, HEYELAN, ÇATI UÇMASI VE BACA GAZI ZEHİRLENMESİNE KARŞI UYARI
Açıklamada, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği risklere dikkat çekilerek, "Yağış anında kuvvetli rüzgâr, düşük kotlarda sel, su baskını, heyelan, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.
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Meteoroloji o illeri uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat!
Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü; Van, Bitlis ve Hakkâri'nin belirli ilçeleri için kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Bölge genelinde hızı saatte 90 kilometreye ulaşabilecek fırtına nedeniyle sel, tipi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, Van, Bitlis ve Hakkâri başta olmak üzere bölge illeri için kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısında bulundu. Müdürlükten yapılan açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olacağının tahmin edildiği bildirilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
YÜKSEK KESİMLERDE KUVVETLİ KAR VE SAATTE 90 KİLOMETRE HIZLA FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünün açıklamasında hava durumu ve rüzgâr beklentisine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri ile Bitlis ve Hakkâri'nin doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölge genelinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/sa, yükseklerde yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir."
SEL, HEYELAN, ÇATI UÇMASI VE BACA GAZI ZEHİRLENMESİNE KARŞI UYARI
Açıklamada, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği risklere dikkat çekilerek, "Yağış anında kuvvetli rüzgâr, düşük kotlarda sel, su baskını, heyelan, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.
Kaynak: AA
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