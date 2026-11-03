Mersin'de selden etkilenen vatandaşlara 11 milyon liralık kaynak
Mersin'de selden etkilenen vatandaşlara 11 milyon liralık kaynak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta Mersin'e 11 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 12:32
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 12:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta Mersin'e 11 milyon lira kaynak aktardıklarını duyurdu.
Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:
"Afetten etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta ilimize 11 milyon lira kaynak aktardık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerimizle saha incelemelerimizi ve hane ziyaretlerimizi başlattık. Bakanlık olarak ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."
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Mersin'de selden etkilenen vatandaşlara 11 milyon liralık kaynak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta Mersin'e 11 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta Mersin'e 11 milyon lira kaynak aktardıklarını duyurdu.
Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:
"Afetten etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta ilimize 11 milyon lira kaynak aktardık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerimizle saha incelemelerimizi ve hane ziyaretlerimizi başlattık. Bakanlık olarak ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."
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