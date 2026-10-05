Mersin Büyükşehir soruşturmasında yeni iddialar

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, Genel Sekreter Olcay Tok’un savcılık ifadesi dosyaya girdi. Tok; belediyedeki ihale, doğrudan temin ve hak ediş süreçlerine ilişkin çeşitli iddialarda bulunurken Belediye Başkanı Vahap Seçer ile yaptığı görüşmeye ilişkin de beyanda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 05.10.2026 21:23
Haber Güncellenme Tarihi: 05.10.2026 21:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olcay Tok, ifadesinde 2019 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladığını, 2020’de Genel Sekreter Vekili ve 2022’de Genel Sekreter olduğunu anlattı.
Tok, Doğukan Uyan’ın belediye içerisinde zamanla güç kazandığını ileri sürdü. Özellikle açık ihaleler ile 21/b kapsamında gerçekleştirilen pazarlık ihalelerinde ihale bedellerinin üzerine komisyon konularak menfaat sağlandığını iddia eden Tok, para trafiğinin nasıl gerçekleştiğini ise bilmediğini söyledi.
Bazı isimlerin Uyan’ın yönlendirmesi ve Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatıyla Makine İkmal, Park Bahçeler ve Fen İşleri birimlerinde görevlendirildiğini de öne sürdü.
Doğrudan teminlerde paravan şirket iddiası
Tok’un ifadesinde satın alma süreçlerine ilişkin iddialar da yer aldı. İbrahim Koyunoğlu, Tolga Kılıç, Eda Güngören Kılıç, Mustafa Kandemir ve Reşat Özkul’un satın alma süreçlerinde görev yaptığını belirten Tok, bu kişilerin piyasa araştırmaları ve ihaleye girecek firmaların belirlenmesinde etkili olduğunu ileri sürdü.
Doğrudan teminlerde ağırlıklı olarak Metin Çulcu’ya ait olduğunu belirttiği Mermet firması ile Mustafa Keskin üzerinden kurulduğunu öne sürdüğü Serhat Çınar isimli şirketin kullanıldığını iddia etti. Tok, söz konusu şirket için ifadesinde “paravan şirket” nitelemesini kullandı.
Katı atık ihalesinde 1 milyon 750 bin TL iddiası
Tok, 2019 yılında yaklaşık 70 milyon TL tutarındaki katı atık ihalesini Ceynak firmasının aldığını anlattı. Şirket sahibi Ali Avcı’nın oğlundan 1 milyon 750 bin TL’nin belediyede çalışan Aslı Gür tarafından alındığını bildiğini ileri sürdü.
Tok ayrıca 2022 sonrasında katı atık işinde Çevtem firmasının gündeme geldiğini, kendisinin de bulunduğu bir ortamda Doğukan Uyan ile Vahap Seçer’in işin bu firmaya verilmesine karar verdiğini iddia etti.
İhale şartnamesinin Uyan tarafından hazırlanarak Çevre Koruma Daire Başkanı Bülent Halisdemir’e sunulduğunu öne süren Tok, Halisdemir’in başlangıçta buna karşı çıktığını ancak daha sonra şartnameyi sisteme girdiğini söyledi.
Tok’un beyanına göre Çevtem ihalede yaklaşık 182 milyon TL teklif verdi. İhalenin daha sonra iptal edildiğini belirten Tok, işin bir süre İmar AŞ üzerinden yürütüldüğünü, ardından yeniden açık ihaleye çıkılarak Çevtem’e verildiğini öne sürdü.
Park ve Bahçeler ihalesi için para iddiası
Tok’un savcılık ifadesinde Park ve Bahçeler ihalesine ilişkin de iddialar yer aldı. HLZ isimli firmanın yaklaşık 200 milyon TL tutarında ihale aldığını belirten Tok, firma ortaklarından Nesih Aktepe’nin kalan hak edişini almak için kendisiyle görüştüğünü anlattı.
Tok’un iddiasına göre Aktepe, Ferit isimli bir kişi aracılığıyla Metin Çulcu’ya iki kez 4,5-5 milyon TL tutarında “avanta” olarak nitelendirdiği para gönderdiğini ve paranın Doğukan Uyan’a verileceğini kendisine söyledi.
Söz konusu anlatımlar Tok’un soruşturma kapsamında verdiği ifadede yer alan iddialardan oluşuyor.
Seçer ile görüşmesini anlattı
Olcay Tok, belediyedeki işleyişten rahatsız olduğunu ve eski sisteme dönülmesi gerektiğini Vahap Seçer’e ilettiğini söyledi.
Tok’un beyanına göre Seçer bu görüşmede kendisine, “Her şeyden benim haberim var” dedi.
Tok, 2024 yılının Nisan ayında konuyu yeniden gündeme getirdiğini, bir süre kendi önerdiği sistemin uygulandığını ancak daha sonra Seçer’in kendisini telefonla arayarak Doğukan Uyan’ın söylediği şekilde devam edilmesini istediğini öne sürdü.
Hak ediş listelerinin değiştirildiğini iddia etti
Tok, belediyede firmalara yapılacak ödemelerin normal şartlarda mali hizmetler tarafından bütçe ve hak ediş tarihlerine göre sıralandığını anlattı.
Daha sonra ödeme listesinin Vahap Seçer’in talimatıyla Doğukan Uyan tarafından yeniden düzenlendiğini öne süren Tok, bazı firmalara öncelik verildiğini ve Uyan’ın bu firmalardan pay aldığını iddia etti.
Tok, Mali Hizmetler Daire Başkanlığında görev yapan Aynur Ata’nın da ödeme listeleri nedeniyle baskı gördüğünü ileri sürdü.
Düğün için para istendiğini öne sürdü
Tok’un ifadesinde 2025 yılının Nisan veya Mayıs aylarında yaşandığını belirttiği başka bir olay da yer aldı. Tok, Metin Çulcu’nun kendisine haber göndererek Tolga Kılıç ve Eda Güngören’in düğünleri için para istendiğini bildirdiğini öne sürdü.
Konuyu araştırmasının ardından Çulcu’nun belediyedeki işlerinin kesilmesini istediğini belirten Tok, daha sonra Çulcu’nun Murat Eren’i tehdit ettiğini ve Makine İkmal Dairesinde Eda Güngören’in odasının kapısını tekmelediğini iddia etti.
Olcay Tok, ifadesinin sonunda hatırladığı başka olay veya olgular olması durumunda yeniden ifade vermeye hazır olduğunu söyledi. Tok’un müdafii de müvekkilinin bildiklerini soruşturma makamlarıyla paylaştığını belirtti.
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Mersin Büyükşehir soruşturmasında yeni iddialar
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, Genel Sekreter Olcay Tok’un savcılık ifadesi dosyaya girdi. Tok; belediyedeki ihale, doğrudan temin ve hak ediş süreçlerine ilişkin çeşitli iddialarda bulunurken Belediye Başkanı Vahap Seçer ile yaptığı görüşmeye ilişkin de beyanda bulundu.
Olcay Tok, ifadesinde 2019 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladığını, 2020’de Genel Sekreter Vekili ve 2022’de Genel Sekreter olduğunu anlattı.
Tok, Doğukan Uyan’ın belediye içerisinde zamanla güç kazandığını ileri sürdü. Özellikle açık ihaleler ile 21/b kapsamında gerçekleştirilen pazarlık ihalelerinde ihale bedellerinin üzerine komisyon konularak menfaat sağlandığını iddia eden Tok, para trafiğinin nasıl gerçekleştiğini ise bilmediğini söyledi.
Bazı isimlerin Uyan’ın yönlendirmesi ve Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatıyla Makine İkmal, Park Bahçeler ve Fen İşleri birimlerinde görevlendirildiğini de öne sürdü.
Doğrudan teminlerde paravan şirket iddiası
Tok’un ifadesinde satın alma süreçlerine ilişkin iddialar da yer aldı. İbrahim Koyunoğlu, Tolga Kılıç, Eda Güngören Kılıç, Mustafa Kandemir ve Reşat Özkul’un satın alma süreçlerinde görev yaptığını belirten Tok, bu kişilerin piyasa araştırmaları ve ihaleye girecek firmaların belirlenmesinde etkili olduğunu ileri sürdü.
Doğrudan teminlerde ağırlıklı olarak Metin Çulcu’ya ait olduğunu belirttiği Mermet firması ile Mustafa Keskin üzerinden kurulduğunu öne sürdüğü Serhat Çınar isimli şirketin kullanıldığını iddia etti. Tok, söz konusu şirket için ifadesinde “paravan şirket” nitelemesini kullandı.
Katı atık ihalesinde 1 milyon 750 bin TL iddiası
Tok, 2019 yılında yaklaşık 70 milyon TL tutarındaki katı atık ihalesini Ceynak firmasının aldığını anlattı. Şirket sahibi Ali Avcı’nın oğlundan 1 milyon 750 bin TL’nin belediyede çalışan Aslı Gür tarafından alındığını bildiğini ileri sürdü.
Tok ayrıca 2022 sonrasında katı atık işinde Çevtem firmasının gündeme geldiğini, kendisinin de bulunduğu bir ortamda Doğukan Uyan ile Vahap Seçer’in işin bu firmaya verilmesine karar verdiğini iddia etti.
İhale şartnamesinin Uyan tarafından hazırlanarak Çevre Koruma Daire Başkanı Bülent Halisdemir’e sunulduğunu öne süren Tok, Halisdemir’in başlangıçta buna karşı çıktığını ancak daha sonra şartnameyi sisteme girdiğini söyledi.
Tok’un beyanına göre Çevtem ihalede yaklaşık 182 milyon TL teklif verdi. İhalenin daha sonra iptal edildiğini belirten Tok, işin bir süre İmar AŞ üzerinden yürütüldüğünü, ardından yeniden açık ihaleye çıkılarak Çevtem’e verildiğini öne sürdü.
Park ve Bahçeler ihalesi için para iddiası
Tok’un savcılık ifadesinde Park ve Bahçeler ihalesine ilişkin de iddialar yer aldı. HLZ isimli firmanın yaklaşık 200 milyon TL tutarında ihale aldığını belirten Tok, firma ortaklarından Nesih Aktepe’nin kalan hak edişini almak için kendisiyle görüştüğünü anlattı.
Tok’un iddiasına göre Aktepe, Ferit isimli bir kişi aracılığıyla Metin Çulcu’ya iki kez 4,5-5 milyon TL tutarında “avanta” olarak nitelendirdiği para gönderdiğini ve paranın Doğukan Uyan’a verileceğini kendisine söyledi.
Söz konusu anlatımlar Tok’un soruşturma kapsamında verdiği ifadede yer alan iddialardan oluşuyor.
Seçer ile görüşmesini anlattı
Olcay Tok, belediyedeki işleyişten rahatsız olduğunu ve eski sisteme dönülmesi gerektiğini Vahap Seçer’e ilettiğini söyledi.
Tok’un beyanına göre Seçer bu görüşmede kendisine, “Her şeyden benim haberim var” dedi.
Tok, 2024 yılının Nisan ayında konuyu yeniden gündeme getirdiğini, bir süre kendi önerdiği sistemin uygulandığını ancak daha sonra Seçer’in kendisini telefonla arayarak Doğukan Uyan’ın söylediği şekilde devam edilmesini istediğini öne sürdü.
Hak ediş listelerinin değiştirildiğini iddia etti
Tok, belediyede firmalara yapılacak ödemelerin normal şartlarda mali hizmetler tarafından bütçe ve hak ediş tarihlerine göre sıralandığını anlattı.
Daha sonra ödeme listesinin Vahap Seçer’in talimatıyla Doğukan Uyan tarafından yeniden düzenlendiğini öne süren Tok, bazı firmalara öncelik verildiğini ve Uyan’ın bu firmalardan pay aldığını iddia etti.
Tok, Mali Hizmetler Daire Başkanlığında görev yapan Aynur Ata’nın da ödeme listeleri nedeniyle baskı gördüğünü ileri sürdü.
Düğün için para istendiğini öne sürdü
Tok’un ifadesinde 2025 yılının Nisan veya Mayıs aylarında yaşandığını belirttiği başka bir olay da yer aldı. Tok, Metin Çulcu’nun kendisine haber göndererek Tolga Kılıç ve Eda Güngören’in düğünleri için para istendiğini bildirdiğini öne sürdü.
Konuyu araştırmasının ardından Çulcu’nun belediyedeki işlerinin kesilmesini istediğini belirten Tok, daha sonra Çulcu’nun Murat Eren’i tehdit ettiğini ve Makine İkmal Dairesinde Eda Güngören’in odasının kapısını tekmelediğini iddia etti.
Olcay Tok, ifadesinin sonunda hatırladığı başka olay veya olgular olması durumunda yeniden ifade vermeye hazır olduğunu söyledi. Tok’un müdafii de müvekkilinin bildiklerini soruşturma makamlarıyla paylaştığını belirtti.
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