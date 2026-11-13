MEB'e yönelik kamu zararı iddiası belgelerle çürütüldü! Bakan Tekin'in işaret ettiği isim belli oldu
MEB'e yönelik kamu zararı iddiası belgelerle çürütüldü! Bakan Tekin'in işaret ettiği isim belli oldu
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda MEB'e yönelik kamu zararı iddialarına belgelerle cevap verdi. İddiaların arka planında kişisel bir husumet bulunduğunu açıklayan Bakan Tekin, 2023 yılında görevden aldıkları bir il millî eğitim müdürünün kardeşinin, 2024 yılında MEB hesaplarını denetleyen Sayıştay başdenetçisi olarak görevlendirildiğini söyledi. Bakan Tekin'in işaret ettiği eski il müdürünün Seyfullah Okumuş, Sayıştay başdenetçisi kardeşinin ise F.O. olduğu bilgisine ulaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 13:25
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 13:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün gerçekleştirilen Millî Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerine, Bakan Yusuf Tekin'in CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş tarafından gündeme getirilen kamu zararı iddialarına verdiği kapsamlı cevap damga vurdu.
Bakan Tekin, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ve Sayıştay üzerinden gündeme taşınan iddialara ilişkin belgeleri ve sürecin ayrıntılarını açıklarken, olayın arka planında kişisel bir husumet bulunduğunu ileri sürdü.
Özellikle Sayıştay denetiminde görev alan bir başdenetçinin, daha önce görevden alınan bir il millî eğitim müdürünün kardeşi olduğunun açıklanması dikkat çekti.
BAKAN TEKİN'İN BAHSETTİĞİ ESKİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SEYFULLAH OKUMUŞ
Bakan Yusuf Tekin'in komisyondaki açıklamalarında isim vermeden işaret ettiği eski il millî eğitim müdürünün Aydın eski İl Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş olduğu bilgisine ulaşıldı.
Bakan Tekin'in açıklamasında sözünü ettiği Sayıştay başdenetçisinin ise Seyfullah Okumuş'un kardeşi F.O. olduğu öğrenildi. Böylece Bakan Tekin'in kamu zararı iddialarının arka planına ilişkin açıklamalarında dikkat çektiği isimler de gündeme gelmiş oldu.
Bakan Tekin, söz konusu görevden alma ve denetim süreci arasındaki bağlantıyı şu sözlerle anlattı: 2023 yılında bir ilimizdeki millî eğitim müdürünü görevden aldık. 2024 yılında Sayıştay Başkanlığı, hesaplarımızı denetlemek üzere görevlendirdiği başdenetçi, il millî eğitim müdürümüzün kardeşidir."
Tekin, söz konusu başdenetçinin elindeki bilgileri Suat Özçağdaş ile manipülatif biçimde paylaştığını belirtti.
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MEB'e yönelik kamu zararı iddiası belgelerle çürütüldü! Bakan Tekin'in işaret ettiği isim belli oldu
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda MEB'e yönelik kamu zararı iddialarına belgelerle cevap verdi. İddiaların arka planında kişisel bir husumet bulunduğunu açıklayan Bakan Tekin, 2023 yılında görevden aldıkları bir il millî eğitim müdürünün kardeşinin, 2024 yılında MEB hesaplarını denetleyen Sayıştay başdenetçisi olarak görevlendirildiğini söyledi. Bakan Tekin'in işaret ettiği eski il müdürünün Seyfullah Okumuş, Sayıştay başdenetçisi kardeşinin ise F.O. olduğu bilgisine ulaşıldı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün gerçekleştirilen Millî Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerine, Bakan Yusuf Tekin'in CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş tarafından gündeme getirilen kamu zararı iddialarına verdiği kapsamlı cevap damga vurdu.
Bakan Tekin, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ve Sayıştay üzerinden gündeme taşınan iddialara ilişkin belgeleri ve sürecin ayrıntılarını açıklarken, olayın arka planında kişisel bir husumet bulunduğunu ileri sürdü.
Özellikle Sayıştay denetiminde görev alan bir başdenetçinin, daha önce görevden alınan bir il millî eğitim müdürünün kardeşi olduğunun açıklanması dikkat çekti.
BAKAN TEKİN'İN BAHSETTİĞİ ESKİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SEYFULLAH OKUMUŞ
Bakan Yusuf Tekin'in komisyondaki açıklamalarında isim vermeden işaret ettiği eski il millî eğitim müdürünün Aydın eski İl Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş olduğu bilgisine ulaşıldı.
Bakan Tekin'in açıklamasında sözünü ettiği Sayıştay başdenetçisinin ise Seyfullah Okumuş'un kardeşi F.O. olduğu öğrenildi. Böylece Bakan Tekin'in kamu zararı iddialarının arka planına ilişkin açıklamalarında dikkat çektiği isimler de gündeme gelmiş oldu.
Bakan Tekin, söz konusu görevden alma ve denetim süreci arasındaki bağlantıyı şu sözlerle anlattı: 2023 yılında bir ilimizdeki millî eğitim müdürünü görevden aldık. 2024 yılında Sayıştay Başkanlığı, hesaplarımızı denetlemek üzere görevlendirdiği başdenetçi, il millî eğitim müdürümüzün kardeşidir."
Tekin, söz konusu başdenetçinin elindeki bilgileri Suat Özçağdaş ile manipülatif biçimde paylaştığını belirtti.
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