Mavi Vatan’da 100 gemilik tatbikat! Yunanistan’da gündem
Mavi Vatan’da 100 gemilik tatbikat! Yunanistan’da gündem
Türkiye, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı kapsamında 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelle Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı faaliyet gerçekleştirecek. 20-25 Eylül 2026 tarihlerinde icra edilecek tatbikatın özellikle Ege ve Doğu Akdeniz ayağı Yunan basını tarafından yakından takip edilirken, 24 Eylül’de yapılacak Seçkin Gözlemci Günü de programın öne çıkan aşamalarından biri olacak.
Haber Giriş Tarihi: 20.09.2026 10:56
Haber Güncellenme Tarihi: 20.09.2026 10:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'na ilişkin bilgi verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının duyurusunda ise tatbikatın 20-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Tatbikat; Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra edilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurların harekâta hazırlık ve fiilî silah eğitimleri gerçekleştireceği faaliyetlere Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da katılacak.
100 gemi ve 14 bin personel katılıyor
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nda 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel görev alacak.
Bakanlığın “Mavi Vatan’da Denizkurdu zamanı” ifadesiyle duyurduğu paylaşımda, “Mavi Vatan’ın her köşesinde; güçlü, kararlı ve daima hazırız” ifadelerine yer verildi.
Tatbikat kapsamında Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri 24 Eylül 2026’da Doğu Akdeniz’de TCG Anadolu’da gerçekleştirilecek.
Yunan basını tatbikatı gündemine taşıdı
Denizkurdu-I/2026, başlamadan önce Yunanistan basınında da yer aldı. Milliyet'in aktardığına göre Ta Nea gazetesi, Türk Deniz Kuvvetlerinin Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetini “kritik bir dönemde” gerçekleştirilen askerî hareketlilik olarak değerlendirdi.
Gazete, tatbikatın operasyonel hazırlığın yanı sıra siyasi ve askerî mesajlar taşıyan bir “güç gösterisi” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu nitelendirme Yunan gazetesinin yorumunu yansıtıyor.
Neos Kosmos ise gelişmeyi “Ege’de alarm” başlığıyla aktardı. Haberde Yunanistan’a ait savaş gemileri, denizaltılar ve gözetleme unsurlarının Türk donanmasının bölgedeki faaliyetlerini takip edeceği belirtildi.
Doğu Akdeniz’de tatbikat trafiği
Denizkurdu-I/2026 öncesinde Doğu Akdeniz’de farklı ülkelerin katıldığı askerî faaliyetler de gerçekleştirildi. İsrail Savunma Kuvvetlerinin 17 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre İsrail ve Yunanistan donanmaları Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı yaptı.
Aktarılan bilgilere göre faaliyete iki İsrail hücumbotu ile iki Yunan fırkateyni katıldı. Tatbikatın iki donanma arasındaki operasyonel koordinasyon ve müşterek hareket kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik olduğu bildirildi.
Yunanistan ve Mısır öncülüğündeki çok uluslu MEDUSA 15 Tatbikatı ise 10 Eylül’de Doğu Akdeniz’de başladı. Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de katıldığı faaliyetin son aşaması 18 Eylül 2026’da gerçekleştirildi.
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Mavi Vatan’da 100 gemilik tatbikat! Yunanistan’da gündem
Türkiye, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı kapsamında 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelle Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı faaliyet gerçekleştirecek. 20-25 Eylül 2026 tarihlerinde icra edilecek tatbikatın özellikle Ege ve Doğu Akdeniz ayağı Yunan basını tarafından yakından takip edilirken, 24 Eylül’de yapılacak Seçkin Gözlemci Günü de programın öne çıkan aşamalarından biri olacak.
Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'na ilişkin bilgi verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının duyurusunda ise tatbikatın 20-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Tatbikat; Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra edilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurların harekâta hazırlık ve fiilî silah eğitimleri gerçekleştireceği faaliyetlere Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da katılacak.
100 gemi ve 14 bin personel katılıyor
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nda 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel görev alacak.
Bakanlığın “Mavi Vatan’da Denizkurdu zamanı” ifadesiyle duyurduğu paylaşımda, “Mavi Vatan’ın her köşesinde; güçlü, kararlı ve daima hazırız” ifadelerine yer verildi.
Tatbikat kapsamında Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri 24 Eylül 2026’da Doğu Akdeniz’de TCG Anadolu’da gerçekleştirilecek.
Yunan basını tatbikatı gündemine taşıdı
Denizkurdu-I/2026, başlamadan önce Yunanistan basınında da yer aldı. Milliyet'in aktardığına göre Ta Nea gazetesi, Türk Deniz Kuvvetlerinin Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetini “kritik bir dönemde” gerçekleştirilen askerî hareketlilik olarak değerlendirdi.
Gazete, tatbikatın operasyonel hazırlığın yanı sıra siyasi ve askerî mesajlar taşıyan bir “güç gösterisi” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu nitelendirme Yunan gazetesinin yorumunu yansıtıyor.
Neos Kosmos ise gelişmeyi “Ege’de alarm” başlığıyla aktardı. Haberde Yunanistan’a ait savaş gemileri, denizaltılar ve gözetleme unsurlarının Türk donanmasının bölgedeki faaliyetlerini takip edeceği belirtildi.
Doğu Akdeniz’de tatbikat trafiği
Denizkurdu-I/2026 öncesinde Doğu Akdeniz’de farklı ülkelerin katıldığı askerî faaliyetler de gerçekleştirildi. İsrail Savunma Kuvvetlerinin 17 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre İsrail ve Yunanistan donanmaları Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı yaptı.
Aktarılan bilgilere göre faaliyete iki İsrail hücumbotu ile iki Yunan fırkateyni katıldı. Tatbikatın iki donanma arasındaki operasyonel koordinasyon ve müşterek hareket kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik olduğu bildirildi.
Yunanistan ve Mısır öncülüğündeki çok uluslu MEDUSA 15 Tatbikatı ise 10 Eylül’de Doğu Akdeniz’de başladı. Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de katıldığı faaliyetin son aşaması 18 Eylül 2026’da gerçekleştirildi.
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