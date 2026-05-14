Mavi Vatan’a Yasal Güvence: MSB'den Deniz Yetki Alanları Kanunu Müjdesi
Mavi Vatan’a Yasal Güvence: MSB'den Deniz Yetki Alanları Kanunu Müjdesi
Milli Savunma Bakanlığı, denizlerdeki egemenlik haklarını güçlendirecek yeni kanun çalışmasının detaylarını paylaştı. Bakanlık, düzenlemenin askeri, teknik ve hukuki düzeyde tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 14.05.2026 13:11
Haber Güncellenme Tarihi: 14.05.2026 13:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MSB, Deniz Yetki Alanları Kanunu ile denizlerdeki hakların korunacağını açıkladı. EFES-2026 tatbikatı ve hudut güvenliği verileri duyuruldu.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) faaliyetleri ve gündemdeki yasal düzenlemeler hakkında kritik açıklamalarda bulundu.
Denizlerdeki Haklar Yasayla Korunacak
Bakanlık tarafından yürütülen Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasının, Türkiye'nin denizlerdeki sorumluluk alanlarını belirleyeceği ve uluslararası hukuka uygun olarak iç mevzuatı güçlendireceği vurgulandı. Bakanlık yetkilileri, TSK'nın deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatleri koruma konusundaki kararlılığının altını çizdi.
EFES-2026 Tatbikatı'nda Yerli Sistemler Sahne Alıyor
Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde devam eden EFES-2026 Tatbikatı'na ilişkin verileri paylaşan Aktürk, şu detaylara dikkat çekti:
Geniş Katılım: Tatbikata 50 ülkeden gözlemci ve birliklerin dahil olduğu 10 binin üzerinde personel katılıyor.
İlk Kez Kullanılan Silahlar: Panter obüsü, Karaok tanksavar silahı ve Karayel Karinalı botun da aralarında bulunduğu 50 yeni yerli silah sistemi ilk kez bu tatbikatta test ediliyor.
Envanter Artışı: Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde muhtelif miktarda Akıncı İHA'nın kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığı açıklandı.
Hudut Güvenliği ve Terörle Mücadele
Tuğamiral Aktürk, hudut güvenliği kapsamında son bir haftada 258 şahsın yakalandığını, 1 Ocak'tan bu yana yakalanan kişi sayısının ise 2 bin 944'e ulaştığını belirtti. Ayrıca yıl başından bu yana 29 binden fazla kişinin yasa dışı geçişinin engellendiği bilgisi paylaşıldı.
19 Mayıs Kutlamaları ve Uluslararası İş Birliği
Halka Açık Gemiler: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait 30 gemi, 22 limanda vatandaşların ziyaretine açılacak.
Gökyüzünde Görsel Şölen: Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Çorum ve Samsun'da gösteri uçuşları icra edecek.
Belçika ile Savunma İş Birliği: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Belçika Savunma Bakanı arasında imzalanan niyet mektubuyla, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Mavi Vatan’a Yasal Güvence: MSB'den Deniz Yetki Alanları Kanunu Müjdesi
Milli Savunma Bakanlığı, denizlerdeki egemenlik haklarını güçlendirecek yeni kanun çalışmasının detaylarını paylaştı. Bakanlık, düzenlemenin askeri, teknik ve hukuki düzeyde tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
MSB, Deniz Yetki Alanları Kanunu ile denizlerdeki hakların korunacağını açıkladı. EFES-2026 tatbikatı ve hudut güvenliği verileri duyuruldu.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) faaliyetleri ve gündemdeki yasal düzenlemeler hakkında kritik açıklamalarda bulundu.
Denizlerdeki Haklar Yasayla Korunacak
Bakanlık tarafından yürütülen Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasının, Türkiye'nin denizlerdeki sorumluluk alanlarını belirleyeceği ve uluslararası hukuka uygun olarak iç mevzuatı güçlendireceği vurgulandı. Bakanlık yetkilileri, TSK'nın deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatleri koruma konusundaki kararlılığının altını çizdi.
EFES-2026 Tatbikatı'nda Yerli Sistemler Sahne Alıyor
Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde devam eden EFES-2026 Tatbikatı'na ilişkin verileri paylaşan Aktürk, şu detaylara dikkat çekti:
Geniş Katılım: Tatbikata 50 ülkeden gözlemci ve birliklerin dahil olduğu 10 binin üzerinde personel katılıyor.
İlk Kez Kullanılan Silahlar: Panter obüsü, Karaok tanksavar silahı ve Karayel Karinalı botun da aralarında bulunduğu 50 yeni yerli silah sistemi ilk kez bu tatbikatta test ediliyor.
Envanter Artışı: Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde muhtelif miktarda Akıncı İHA'nın kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığı açıklandı.
Hudut Güvenliği ve Terörle Mücadele
Tuğamiral Aktürk, hudut güvenliği kapsamında son bir haftada 258 şahsın yakalandığını, 1 Ocak'tan bu yana yakalanan kişi sayısının ise 2 bin 944'e ulaştığını belirtti. Ayrıca yıl başından bu yana 29 binden fazla kişinin yasa dışı geçişinin engellendiği bilgisi paylaşıldı.
19 Mayıs Kutlamaları ve Uluslararası İş Birliği
Halka Açık Gemiler: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait 30 gemi, 22 limanda vatandaşların ziyaretine açılacak.
Gökyüzünde Görsel Şölen: Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Çorum ve Samsun'da gösteri uçuşları icra edecek.
Belçika ile Savunma İş Birliği: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Belçika Savunma Bakanı arasında imzalanan niyet mektubuyla, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.
Çok Okunanlar