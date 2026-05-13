Özkan Yalım’dan belediye ve Uşakspor iddialarına ilişkin yeni ifadeler
Özkan Yalım’dan belediye ve Uşakspor iddialarına ilişkin yeni ifadeler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdiği 5 saatlik ek ifadenin detayları kamuoyuna yansıdı. Yalım, ifadesinde belediye kaynaklarının usulsüz kullanımı, futbolculara sağlanan kadrolar ve parti içi siyasi süreçlere dair çarpıcı iddialarda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 13.05.2026 16:05
Haber Güncellenme Tarihi: 13.05.2026 16:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Özkan Yalım, Uşakspor üzerinden yürütülen operasyonlarda belediye kadrolarının suiistimal edildiğini öne sürdü. Kulüpte görev yapan sporcuların belediye personeli gibi gösterildiğini belirten Yalım, “24 futbolcudan 10 tanesi belediye kadrosunda çalışıyor olarak gösterildi ancak fiilen çalışmadılar” ifadelerini kullandı. Ayrıca bazı futbolcu eşlerine belediye bütçesinden maaş bağlandığını ve lunapark işletmecisinden alınan paraların futbolculara elden ödeme yapmak için kullanıldığını savundu.
Kurultay Süreci ve Maddi Destek Beyanları
İfadesinde CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin de konuşan Yalım, Özgür Özel lehine yürüttüğü çalışmalar kapsamında delegelerle görüşmeler yaptığını ve nakit para teslim ettiğini iddia etti. Yalım, Özgür Özel’in evinin duvarına poşet içinde 200 bin TL bıraktığını, daha sonra Denizli’de 1 milyon TL daha teslimat gerçekleştirdiğini öne sürerek, “Özgür Özel bana 'Ne kadar verebilirsen ayarla' dedi” şeklinde beyanda bulundu.
Kamu Kaynaklarının Şahsi İşlerde Kullanımı
Yalım, belediyeye ait araç ve personelin kişisel taşınma işlemleri ve ailesinin özel seyahatleri için kullanıldığını itiraf etti. Ankara ve İzmir’deki eşyalarını belediye araçlarıyla Uşak’a taşıttığını kabul eden Yalım, ortaya çıkan kamu zararını gidermek istediğini belirtti. Ayrıca Özgür Özel’in kullandığı bir aracın VIP dönüşüm masraflarının, başka bir aracın faturası içerisine gizlenerek belediye bütçesinden ödendiğini ileri sürdü.
Pişmanlık ve Zararı Karşılama Talebi
İfadesinin çeşitli bölümlerinde bağış paralarını şahsi harcamalarında kullandığını ve belediyeye ait özel dokuma halıları ödeme yapmadan kendi evine götürdüğünü kabul eden Yalım, “Bundan dolayı pişmanım ve kamu zararını gidermek istiyorum” diyerek etkin pişmanlık vurgusu yaptı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Özkan Yalım’dan belediye ve Uşakspor iddialarına ilişkin yeni ifadeler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdiği 5 saatlik ek ifadenin detayları kamuoyuna yansıdı. Yalım, ifadesinde belediye kaynaklarının usulsüz kullanımı, futbolculara sağlanan kadrolar ve parti içi siyasi süreçlere dair çarpıcı iddialarda bulundu.
Özkan Yalım, Uşakspor üzerinden yürütülen operasyonlarda belediye kadrolarının suiistimal edildiğini öne sürdü. Kulüpte görev yapan sporcuların belediye personeli gibi gösterildiğini belirten Yalım, “24 futbolcudan 10 tanesi belediye kadrosunda çalışıyor olarak gösterildi ancak fiilen çalışmadılar” ifadelerini kullandı. Ayrıca bazı futbolcu eşlerine belediye bütçesinden maaş bağlandığını ve lunapark işletmecisinden alınan paraların futbolculara elden ödeme yapmak için kullanıldığını savundu.
Kurultay Süreci ve Maddi Destek Beyanları
İfadesinde CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin de konuşan Yalım, Özgür Özel lehine yürüttüğü çalışmalar kapsamında delegelerle görüşmeler yaptığını ve nakit para teslim ettiğini iddia etti. Yalım, Özgür Özel’in evinin duvarına poşet içinde 200 bin TL bıraktığını, daha sonra Denizli’de 1 milyon TL daha teslimat gerçekleştirdiğini öne sürerek, “Özgür Özel bana 'Ne kadar verebilirsen ayarla' dedi” şeklinde beyanda bulundu.
Kamu Kaynaklarının Şahsi İşlerde Kullanımı
Yalım, belediyeye ait araç ve personelin kişisel taşınma işlemleri ve ailesinin özel seyahatleri için kullanıldığını itiraf etti. Ankara ve İzmir’deki eşyalarını belediye araçlarıyla Uşak’a taşıttığını kabul eden Yalım, ortaya çıkan kamu zararını gidermek istediğini belirtti. Ayrıca Özgür Özel’in kullandığı bir aracın VIP dönüşüm masraflarının, başka bir aracın faturası içerisine gizlenerek belediye bütçesinden ödendiğini ileri sürdü.
Pişmanlık ve Zararı Karşılama Talebi
İfadesinin çeşitli bölümlerinde bağış paralarını şahsi harcamalarında kullandığını ve belediyeye ait özel dokuma halıları ödeme yapmadan kendi evine götürdüğünü kabul eden Yalım, “Bundan dolayı pişmanım ve kamu zararını gidermek istiyorum” diyerek etkin pişmanlık vurgusu yaptı.
Çok Okunanlar