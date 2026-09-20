MASAK’tan dört finans grubuna yönelik kritik talep
MASAK’tan dört finans grubuna yönelik kritik talep
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin MASAK tarafından gönderilmesi istendi. Talep, 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerini kapsarken, elde edilecek verilerin soruşturmanın mali hareketler üzerindeki inceleme alanını belirlemesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 20.09.2026 13:12
Haber Güncellenme Tarihi: 20.09.2026 13:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılığın 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkerede dört finans grubu ve bunların alt şirketlerine ilişkin veriler talep edildi.
Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi istendi. Bu kişilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği mali işlemlerin de incelenmesi talep edildi.
Yurt dışı para ve kripto transferleri incelenecek
Talep kapsamında belirlenen yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdiği para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin araştırılması istendi. Yöneticilere ait para giriş ve çıkışlarının da ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında dört fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelendiği aktarıldı. İncelemede söz konusu kişiler veya yakınları üzerinden yurt dışına para ya da kripto varlık aktarımı yapılıp yapılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.
Birinci derece yakınların işlemleri de kapsamda
Mali inceleme, fon yöneticilerinin kendi hesaplarıyla sınırlı tutulmadı. Birinci derece yakınlarının yurt dışına para transferi gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve kripto varlık hareketlerinin bulunup bulunmadığına ilişkin verilerin de değerlendirmeye alınması öngörüldü.
Böylece soruşturma kapsamındaki mali hareketlerin doğrudan veya yakınlar üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin verilerin incelenmesi planlandı.
Tüm para giriş ve çıkışları istendi
Başsavcılığın müzekkeresinde yöneticilere ilişkin tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesi talep edildi. MASAK’a iletilen yazıda işlemlerin ivedilikle tamamlanmasının istendiği ve soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu belirtildi.
Soruşturma 2026/149004 numaralı dosya üzerinden yürütülüyor. MASAK’tan gelecek verilerin, soruşturma kapsamına alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin incelenmesinde kullanılması öngörülüyor.
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MASAK’tan dört finans grubuna yönelik kritik talep
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin MASAK tarafından gönderilmesi istendi. Talep, 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerini kapsarken, elde edilecek verilerin soruşturmanın mali hareketler üzerindeki inceleme alanını belirlemesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılığın 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkerede dört finans grubu ve bunların alt şirketlerine ilişkin veriler talep edildi.
Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi istendi. Bu kişilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği mali işlemlerin de incelenmesi talep edildi.
Yurt dışı para ve kripto transferleri incelenecek
Talep kapsamında belirlenen yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdiği para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin araştırılması istendi. Yöneticilere ait para giriş ve çıkışlarının da ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında dört fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelendiği aktarıldı. İncelemede söz konusu kişiler veya yakınları üzerinden yurt dışına para ya da kripto varlık aktarımı yapılıp yapılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.
Birinci derece yakınların işlemleri de kapsamda
Mali inceleme, fon yöneticilerinin kendi hesaplarıyla sınırlı tutulmadı. Birinci derece yakınlarının yurt dışına para transferi gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve kripto varlık hareketlerinin bulunup bulunmadığına ilişkin verilerin de değerlendirmeye alınması öngörüldü.
Böylece soruşturma kapsamındaki mali hareketlerin doğrudan veya yakınlar üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin verilerin incelenmesi planlandı.
Tüm para giriş ve çıkışları istendi
Başsavcılığın müzekkeresinde yöneticilere ilişkin tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesi talep edildi. MASAK’a iletilen yazıda işlemlerin ivedilikle tamamlanmasının istendiği ve soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu belirtildi.
Soruşturma 2026/149004 numaralı dosya üzerinden yürütülüyor. MASAK’tan gelecek verilerin, soruşturma kapsamına alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin incelenmesinde kullanılması öngörülüyor.
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