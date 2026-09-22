Manisa'daki olayla ilgili 2 savcı görevlendirildi! Saldırganın anne, baba ve dedesi gözaltına alındı
Manisa'daki olayla ilgili 2 savcı görevlendirildi! Saldırganın anne, baba ve dedesi gözaltına alındı
Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, üç Bakanlık müfettişinin Manisa'ya yönlendirildiğini bildirdi. Olaya ilişkin iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini dile getiren Bakan Gürlek, 'Anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 12:48
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 12:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Manisa'da okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Manisa'da sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen elim olayın, eğitim camiası başta olmak üzere milleti derinden üzdüğü belirtildi.
Saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletin ilgili tüm birimlerinin teyakkuza geçtiği vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, okulun dışında yaşanan olayın ilk anından itibaren sürecin Bakanlıkça hassasiyetle takip edildiği, gerekli tüm çalışmaların ilgili birimlerce koordineli şekilde yürütüldüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir. Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verilmiştir. Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN MANİSA'DAKİ SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Çocukların güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmalin karşılıksız kalmayacağını belirten Gürlek, şunları kaydetti:
"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır."
Bakan Gürlek, çocukların güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin ve sorumsuzluğun görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenlemeyle ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hale getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır. Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek, sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal göz ardı edilmeyecektir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz."
"11 YARALIMIZIN TEDAVİLERİNE DEVAM EDİYORUZ"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla alakalı "Manisa'daki saldırıdan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz." dedi.
"25 KİŞİLİK PSİKOSOSYAL DESTEK EKİBİYLE ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırının ilk anından itibaren, 25 kişilik psikososyal destek ekibiyle öğrencilerin ve ailelerinin yanında olduklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlık olarak 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada, öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
2 MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, söz konusu olayın ardından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
22 Eylül 2026 tarihinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen menfur saldırı sonrasında bakanlığımız ve devletimizin ilgili tüm birimleri anında harekete geçmiştir.
Güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımızca olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, fail veya faillerin adalet önünde hesap vermesi ve sürecin en ince ayrıntısına kadar incelenmesi amacıyla kapsamlı bir tahkikat sürdürülmektedir.
Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilerek derhâl Manisa'ya sevk edilmiştir.
Olayda yaralanan ve hastanelerde tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz.
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Manisa'daki olayla ilgili 2 savcı görevlendirildi! Saldırganın anne, baba ve dedesi gözaltına alındı
Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, üç Bakanlık müfettişinin Manisa'ya yönlendirildiğini bildirdi. Olaya ilişkin iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini dile getiren Bakan Gürlek, 'Anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır' dedi.
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Manisa'da okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Manisa'da sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen elim olayın, eğitim camiası başta olmak üzere milleti derinden üzdüğü belirtildi.
Saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletin ilgili tüm birimlerinin teyakkuza geçtiği vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, okulun dışında yaşanan olayın ilk anından itibaren sürecin Bakanlıkça hassasiyetle takip edildiği, gerekli tüm çalışmaların ilgili birimlerce koordineli şekilde yürütüldüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir. Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verilmiştir. Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN MANİSA'DAKİ SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Çocukların güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmalin karşılıksız kalmayacağını belirten Gürlek, şunları kaydetti:
"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır."
Bakan Gürlek, çocukların güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin ve sorumsuzluğun görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenlemeyle ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hale getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır. Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek, sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal göz ardı edilmeyecektir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz."
"11 YARALIMIZIN TEDAVİLERİNE DEVAM EDİYORUZ"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla alakalı "Manisa'daki saldırıdan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz." dedi.
"25 KİŞİLİK PSİKOSOSYAL DESTEK EKİBİYLE ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırının ilk anından itibaren, 25 kişilik psikososyal destek ekibiyle öğrencilerin ve ailelerinin yanında olduklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlık olarak 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada, öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
2 MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, söz konusu olayın ardından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
22 Eylül 2026 tarihinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen menfur saldırı sonrasında bakanlığımız ve devletimizin ilgili tüm birimleri anında harekete geçmiştir.
Güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımızca olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, fail veya faillerin adalet önünde hesap vermesi ve sürecin en ince ayrıntısına kadar incelenmesi amacıyla kapsamlı bir tahkikat sürdürülmektedir.
Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilerek derhâl Manisa'ya sevk edilmiştir.
Olayda yaralanan ve hastanelerde tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz.
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